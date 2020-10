Ajdin Hrustic verruilt FC Groningen voor Eintracht Frankfurt. De 24-jarige middenvelder tekent bij de club uit de Bundesliga een contract voor drie jaar.

Hrustic kwam in 2014 over van Schalke 04 en werkte zich bij Groningen van de beloften naar de hoofdmacht op. De Australiër kwam tot 75 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde.

"Wij zijn er trots op dat we opnieuw een speler rechtstreeks kunnen afleveren aan een grote Europese competitie als de Bundesliga", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Wij gunnen Ajdin deze stap van harte."

Hrustic, die in Australië werd geboren maar opgroeide in Duitsland, had bij Groningen nog een contract tot het einde van het seizoen. De transfersom bedraagt naar verluidt circa een miljoen euro.

FC Groningen zou Abdou Harroui van Sparta zien als ideale vervanger van Hrustic, maar van een akkoord tussen beide clubs is nog geen sprake. De transfermarkt is nog open tot en met 6 oktober.

