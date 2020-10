Telstar heeft de supporters in de voorlopig laatste wedstrijd in het betaald voetbal met publiek getrakteerd op een ruime overwinning. FC Den Bosch werd maandag met 6-1 verslagen. Jong Ajax versloeg Excelsior met 3-0.

Nadat premier Mark Rutte eerder op de avond bekendmaakte dat door verscherpte coronamaatregelen minstens drie weken geen fans worden toegelaten bij sportwedstrijden, wist Telstar dat het voorlopig als laatste club de poorten van het stadion open mocht zetten.

De paar honderd aanwezigen zagen dat de 'Witte Leeuwen' geen kind hadden aan Den Bosch. De Amerikaan Sebastian Soto zorgde voor een 2-0-voorsprong bij rust, vroeg in de tweede helft maakte voormalig Den Bosch-speler Glynor Plet er 3-0 van.

Vervolgens werd het de avond van Ilias Bronkhorst. De 23-jarige rechtsback maakte de vierde en zesde treffer en gaf de assist op de 5-0 van Gyliano van Velzen. Kort daarna redde Jizz Hornkamp de eer voor Den Bosch.

Telstar staat met tien punten uit vijf wedstrijden knap vierde in de Keuken Kampioen Divisie, achter NAC Breda, Almere City en SC Cambuur. Den Bosch bezet met zes punten de veertiende plaats.

Jong Ajax in middenmoot dankzij drie treffers na rust

Jong Ajax nestelde zich dankzij een 3-0-zege op Excelsior in de middenmoot. Alle doelpunten voor Jong Ajax vielen in de tweede helft. Invaller Brian Brobbey en Lassina Traoré zorgden binnen tien minuten voor respectievelijk de 1-0 en de 2-0. Kenneth Taylor bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.

Jong Ajax begon slecht aan de competitie met nederlagen tegen Roda JC (0-4), NEC (2-1) en Jong PSV (1-2), maar herstelde zich vorige week met een eclatante 0-3-overwinning op bezoek bij Go Ahead Eagles. De beloftenploeg zette die lijn dus door tegen Excelsior.

Excelsior is eveneens bezig aan een wisselvallig seizoen. De Rotterdammers hebben net als Jong Ajax zes punten en staan op de tiende plaats, één plek boven de beloften vanwege een opvallend doelsaldo (14-13).

