Supporterscollectief Nederland is teleurgesteld dat er de komende drie weken geen publiek wordt toegelaten bij de wedstrijden in het betaald voetbal. De belangenorganisatie vreest dat de beslissing van het kabinet maandag juist averechts gaat werken.

De maatregel gaat in op dinsdag 18.00 uur en geldt vooralsnog tot 20 oktober, waarna er door het kabinet opnieuw naar gekeken gaat worden. Voor de Eredivisie betreft het twee speelrondes vanwege een tussenliggend interlandweekend en in de Keuken Kampioen Divisie drie speelrondes.

"We begrijpen de noodzaak om het aantal besmettingen terug te dringen. Wel zetten we vraagtekens bij deze maatregel en missen we perspectief, zeker omdat deze crisis nog wel langer gaat duren dan de drie weken waarvoor de huidige maatregelen gelden", zegt voorzitter Matthijs Keuning op de website van Supporterscollectief Nederland.

"We hadden in het voetbal juist een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters toe te laten, en ondertussen onderzoek te doen hoe we dat kunnen opbouwen. We hopen dit snel te kunnen hervatten."

'Dit maakt de financiële status van clubs nog zorgwekkender'

Het vorige seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werd vanwege de uitbraak van COVID-19 niet afgemaakt. Bij de start van het nieuwe seizoen begin deze maand was publiek weer in beperkte mate welkom, met inachtneming van de verplichte 1,5 meter afstand. Ook mochten de toeschouwers niet zingen of uitbundig juichen.

"Dit is een klap voor het voetbal en voor iedereen die zich heeft ingespannen om van de stadions een veilige omgeving te maken. Dit maakt de financiële situatie van clubs nog zorgwekkender. Het maakt ook de kans groter dat mensen in groepen elders gaan kijken, terwijl in het stadion juist een veilige omgeving is gecreëerd."

"Ook het onderzoek van de KNVB en clubs naar het risico op overdracht van het virus bij buitenevenementen komt hiermee stil te staan, terwijl dit juist zo essentieel is voor de hele maatschappij. Zo willen we een leefbare manier vinden om met het virus om te gaan."