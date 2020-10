Ajax zet na ruim twintig jaar een punt achter de samenwerking met Ajax Cape Town. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt over de verkoop van het aandelenbelang van 51 procent.

Ajax concludeert dat de ambities en resultaten in Amsterdam niet aansluiten bij de ontwikkeling van de voetbalmarkt in Zuid-Afrika. Ajax Cape Town komt niet meer uit op het hoogste niveau en heeft de afgelopen jaren geen talenten voortgebracht die Ajax kunnen versterken.

"Bovendien ziet Ajax hier onvoldoende potentieel voor de toekomst", staat in een verklaring. "De club heeft de aandacht verlegd naar andere markten."

De band tussen Ajax en Ajax Cape Town liep eerder dit jaar al een deuk op toen technisch directeur Hans Vonk werd ontslagen wegens "serieuze beschuldigingen van wangedrag". Kort daarop besloot trainer Andries Ulderink zelf op te stappen.

Ajax had sinds 1999 een meerderheidsbelang in Ajax Cape Town, een fusieclub van Seven Stars en Cape Town Spurs. Steven Pienaar en Thulani Serero wisten de overstap naar Ajax te maken. Ook de Kameroener Eyong Enoh en Lassina Traoré uit Burkina Faso lukte dat, al kwamen zij niet voort uit de eigen jeugdopleiding.

De aandelen worden verkocht aan de huidige minderheidsaandeelhouder. Op 1 oktober wordt de transactie afgerond.