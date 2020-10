De maatregel van het kabinet maandag om de komende drie weken geen publiek toe te laten tijdens sportwedstrijden wordt over drie weken geëvalueerd. Supporters zijn voorlopig niet welkom bij bijvoorbeeld de duels in het betaald voetbal vanwege de oplopende coronabesmettingen.

Premier Mark Rutte gaf maandag op zijn persconferentie te kennen dat dit geldt vanaf dinsdag 18.00 uur. De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden Jong Ajax-Excelsior en Telstar-FC Den Bosch op maandagavond zijn voorlopig de laatste duels met publiek.

De maatregel heeft onder meer tot gevolg dat de komende twee speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en de komende interlandperiode worden gespeeld in lege stadions. Daarna wordt door het kabinet gekeken of het nodig is om dit besluit te verlengen.

Het vorige seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werd vanwege de uitbraak van COVID-19 niet afgemaakt. Bij de start van het nieuwe seizoen begin deze maand was weer in beperkte mate publiek welkom, met inachtneming van de verplichte 1,5 meter afstand. Ook mochten de toeschouwers niet zingen of uitbundig juichen.

Op enkele incidenten na, verliep dat volgens de KNVB naar tevredenheid. Zo ging het niet goed bij Feyenoord-FC Twente, waar supporters zich niet hielden aan de 1,5 meter afstand, en bij fans van Willem II die op een plein in Tilburg met zijn honderden keken naar de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC.

68 Willem II-supporters negeren coronaregels bij evenement in Tilburg

KNVB was al verrast door waarschuwing

De KNVB sprak maandagmiddag via een videoconferentie met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie over de maatregel om supporters te weren in de stadions. Bij onder andere Feyenoord werd al met boosheid gereageerd op de beslissing van het kabinet.

De voetbalbond liet zaterdag al weten zeer te zijn verrast door een waarschuwing van minister Tamara van Ark van Medische Zorg. "Wij hebben juist goede afspraken met de overheid over hoe we voetbal veilig en verantwoord in stadions kunnen organiseren."

"We hebben meer dan honderd duels succesvol georganiseerd. Uit de evaluaties van politie en gemeentes blijken dat fans zich heel goed aan de regels houden. We hebben twee incidenten gezien, waarvan één incident buiten het stadion was en daarmee niet gelieerd was aan de protocollen die gelden in de stadions."

Niet alleen de clubs uit het betaald voetbal worden zwaar getroffen door deze maatregel, maar ook de amateurverenigingen. De kantines moeten namelijk ook vanaf dinsdag om 18.00 uur dicht, waardoor er veel inkomsten worden misgelopen.