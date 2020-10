FSV Mainz heeft trainer Achim Beierlorzer maandag ontslagen en daarmee voor een primeur gezorgd. In de Bundesliga zijn na twee speelrondes al twee ontslagen gevallen en dat kwam nog nooit voor in de Duitse competitie.

Zondag besloot Schalke 04 al om trainer David Wagner op straat te zetten. De club uit Gelsenkirchen eindigde vorig seizoen dramatisch, verloor ook de eerste twee duels van dit seizoen kansloos en wacht ondertussen al acht maanden op een zege.

Beierlorzer en Wagner zijn sowieso pas de vierde en vijfde trainer die al na twee speeldagen moeten vertrekken in Duitsland. Alleen Rinus Michels (in 1983 bij 1. FC Köln), Morten Olsen (in 1995, eveneens bij Köln) en Dieter Hecking (in 2009 bij Hannover 96) moesten ook zo vroeg vertrekken.

Mainz, de club van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, is net als Schalke slecht aan het Bundesliga-seizoen begonnen. De club verloor onder leiding van de 52-jarige Beierlorzer met 3-1 van RB Leipzig en met 1-4 van VfB Stuttgart.

Er was bovendien onrust in de selectie, want de spelers gingen vorige week woensdag in staking toen spits Ádám Szalai door de club op non-actief werd gesteld. Hij zou ruzie hebben gehad met Beierlorzer.

In België moesten dit seizoen ook al twee trainers het veld ruimen na twee duels. Frank Vercauteren werd op straat gezet bij Anderlecht en Jess Thorup werd ontslagen bij KAA Gent.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga