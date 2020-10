PSV heeft de selectie maandag versterkt met Ibrahim Sangaré. De international van Ivoorkust komt over van Toulouse FC en tekent een vijfjarig contract en kost de Eindhovenaren naar verluidt ruim 9 miljoen euro.

"Sangaré is een speler met veel aansprekende kenmerken, die al op jonge leeftijd debuteerde in een topcompetitie. Zulke jongens kunnen op den duur interessant worden voor PSV en daarom volgen we ze intensief", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

"Nu ontstond - ook door de degradatie van Toulouse - het juiste moment om toe te slaan. Wij waren echter niet de enigen die er zo over dachten en daarom zijn we erg blij dat het is gelukt."

De 22-jarige Sangaré speelde sinds 2016 voor Toulouse, dat hem naar Europa haalde. De defensieve middenvelder groeide uit tot basisspeler en debuteerde in juli vorig jaar in het shirt van Ivoorkust. Sindsdien kwam hij tot een handvol interlands.

Het aantrekken van Sangaré betekent waarschijnlijk dat Jorrit Hendrix vertrekt bij PSV. De 25-jarige middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een transfer en behoorde tijdens de laatste twee wedstrijden niet tot de selectie van coach Roger Schmidt.

Sangaré is de vijfde versterking voor PSV, dat eerder al zo'n 8 miljoen euro neerlegde voor linksback Philipp Max van FC Augsburg. Ook keepers Yvon Mvogo en Vincent Müller en spits Eran Zahavi werden aangetrokken.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de video waarin PSV de komst van Ibrahim Sangaré bekendmaakt.