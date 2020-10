Benfica heeft zondagavond gemeld dat Rúben Dias voor liefst 68 miljoen euro de overstap maakt naar Manchester City. Nicolás Otamendi bewandelt voor 15 miljoen euro de omgekeerde weg.

Beide spelers moeten de medische keuring nog doorstaan en hun contract tekenen voordat de transfers officieel zijn. Manchester City heeft formeel nog niet gereageerd op de aanstaande transfers.

De 23-jarige Dias speelde negentien interlands voor Portugal. De centrale verdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van Benfica en veroverde in het seizoen 2017/2018 een vaste basisplaats.

Met zijn transfersom van 68 miljoen (die via bonussen nog met 3,6 miljoen kan oplopen) wordt Dias de op vier na duurste verdediger aller tijden. Harry Maguire, die een jaar geleden voor 91,5 miljoen de overstap van Leicester City naar Manchester United maakte, blijft de duurste verdediger ooit.

Manchester City versterkte zich eerder in deze transferperiode met Oranje-international Nathan Aké (voor 45 miljoen van Bournemouth) en Ferrán Torres (23 miljoen van Valencia).

Duurste verdedigers aller tijden 1. Harry Maguire - voor 91,5 miljoen van Leicester City naar Manchester United in 2019

2. Virgil van Dijk - voor 90 miljoen van Southampton naar Liverpool in 2018

3. Lucas Hernández - voor 80 miljoen van Atlético Madrid naar Bayern München in 2019

4. Matthijs de Ligt - voor 75 miljoen van Ajax naar Juventus in 2019

5. Rúben Dias - voor 68 miljoen van Benfica naar Manchester City in 2020

Otamendi speelde eerder in Portugal bij FC Porto

De 32-jarige Otamendi speelde sinds de zomer van 2015 bij Manchester City. Hij won in die periode tweemaal de landstitel, eenmaal de FA Cup en vier keer de League Cup.

De Argentijnse verdediger speelde eerder in Portugal, bij Benfica's rivaal FC Porto. In 2014 verkocht die club hem aan Valencia, waarna Otamendi een jaar later de overstap naar Manchester City maakte.

Naast Otamendi vertrokken ook Leroy Sané (voor 45 miljoen naar Bayern München), David Silva (transfervrij naar Real Sociedad) en Claudio Bravo (transfervrij naar Real Betis) deze zomer bij City.

De ploeg van manager Josep Guardiola begon met drie punten uit twee duels moeizaam aan het seizoen. Zondag werd er thuis met liefst 2-5 verloren van Leicester City.

