Sergio Busquets houdt een goed gevoel over aan de eerste officiële wedstrijd onder trainer Ronald Koeman bij FC Barcelona. De ervaren middenvelder is blij met de manier waarop Villarreal zondag met 4-0 werd verslagen.

"We speelden goed, vooral in de eerste helft. We waren superieur, bleven in beweging en vonden steeds de ruimtes. In de tweede helft namen we wat gas terug om de 'nul' te houden. Het voelt goed", aldus de 32-jarige Busquets.

De international van Spanje was gewend om in een 4-3-3-systeem te spelen en is onder Koeman nu samen met Frenkie de Jong een van de controlerende middenvelders in een 4-2-3-1-formatie.

"Het systeem is inderdaad anders en er zijn een aantal nieuwe teamgenoten, die zich zo snel mogelijk proberen aan te passen. We voelen ons er goed bij en willen zo doorgaan om echt de ploeg te worden die we willen zijn."

Volgens Busquets is de sfeer in de kleedkamer van Barcelona goed met Koeman als trainer. "Al is de sfeer altijd goed geweest. Met wedstrijden als deze kan dat alleen maar beter worden."

De tweede competitiewedstrijd van Barcelona met Koeman aan het roer is donderdag, wanneer Celta de Vigo de tegenstander is. Drie dagen later komt Sevilla naar Camp Nou.

