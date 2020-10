Josep Guardiola baalt stevig van de ontluisterende nederlaag die hij zondag leed met Manchester City. De manager zag zijn ploeg in de Premier League met 2-5 onderuitgaan tegen Leicester City.

City, dat het moest doen zonder spitsen Sergio Agüero en Gabriel Jesus, incasseerde voor het eerst sinds 2003 vijf doelpunten in eigen stadion. Destijds werd het 1-5 tegen Arsenal.

"Leicester wilde niet voetballen. Ze trokken zich helemaal terug en speelden puur op de counter", zei Guardiola, die zijn ploeg nog wel vroeg op voorsprong zag komen, tegen de BBC.

"Bij hun eerste kans was het direct raak en ze kregen drie strafschoppen, dus dat maakte het moeilijk voor ons. We werden nerveus en angstig, omdat we niet veel kansen creëerden."

Bij rust was het nog 1-1, waarna Leicester in de tweede helft toesloeg en Jamie Vardy een hattrick maakte. Een treffer van City-verdediger Nathan Aké kon de pijn niet verzachten.

"Deze nederlaag komt hard aan, maar ik ga niet meteen opgeven", aldus Guardiola, die met City in de volgende Premier League-speelronde op bezoek gaat bij Leeds United. "Ik ga hier een oplossing voor vinden en ga werken aan een stabiele ploeg."

Een balende Josep Guardiola langs de lijn in het Etihad Stadium. (Foto: Pro Shots)

