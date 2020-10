De Spaanse media zijn maandag zeer lovend over Ronald Koeman na zijn officiële debuut als trainer van FC Barcelona. De pers is het erover eens dat de Nederlandse coach uitstekend is begonnen aan zijn missie in Camp Nou om de ploeg een nieuw gezicht te geven.

Barcelona was in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 4-0 te sterk voor Villarreal, waarbij alle doelpunten voor rust vielen. Toptalent Ansu Fati (twee keer), Lionel Messi en Pau Torres (eigen goal) scoorden.

"Een sterke start was nodig om vertrouwen te winnen en twijfels weg te nemen. Koeman had zich vrijwel geen beter begin kunnen wensen", schrijft Mundo Deportivo.

"Hoewel de basisploeg bestond uit zeven spelers die ook meededen tijdens de 8-2-nederlaag waarmee het vorige seizoen tegen Bayern werd afgesloten, oogde Barcelona als een compleet andere ploeg."

Volgens de sportkrant heeft Koeman voor een omslag gezorgd. "Er werd meer druk gezet en er was meer beweging en inzet, met hoofdrollen voor Ansu Fati en Philippe Coutinho. Een nieuw tijdperk dient zich aan."

'Ook Messi maakt een betere indruk'

Marca trekt min of meer dezelfde conclusie. "Het is gevaarlijk om al na één wedstrijd te oordelen, maar het lijkt erop dat Barcelona dit seizoen weer terug is", valt er te lezen.

"Koeman heeft voor grote veranderingen gezorgd. Barcelona maakte een heel andere indruk dan vorig seizoen en datzelfde geldt voor Lionel Messi. Hij wil strijd zien bij zijn ploeg en liet zich vanaf de eerste minuut gelden."

Sport schrijft: "Barcelona begon de competitie als een onverslaanbare ploeg. Koeman zag dat zijn werk in de voorbereiding heeft geresulteerd in een hardwerkende, dynamische en efficiënte ploeg, waarbij Ansu Fati het verschil maakte."

Ook El País zag een ander Barcelona onder Koeman. "Hij heeft het 4-3-3-systeem vervangen door 4-2-3-1. Het spel is nu veel dynamischer en behalve Messi moet iedereen meeverdedigen. Koeman eist dat iedereen continu in beweging is."

De volgende wedstrijd van Koeman en Barcelona in La Liga is donderdag, wanneer Celta de Vigo de tegenstander is. Drie dagen later komt Sevilla naar Camp Nou.

