PSV-trainer Roger Schmidt was zondag niet te spreken over het optreden van zijn ploeg op bezoek bij Heracles Almelo. De Eindhovenaren moesten genoegen nemen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel.

"We hadden grote problemen met de speelstijl van Heracles. Zij speelden met een hoge intensiteit en gaven veel druk. Wij maakten daarentegen veel fouten, waardoor we nooit echt lekker in de wedstrijd zaten", zei Schmidt tegen FOX Sports.

PSV kwam voor rust op achterstand door een rake strafschop van Rai Vloet. De bezoekers brachten na de pauze nog wel de stand in evenwicht door een benutte strafschop van Philipp Max, maar mochten daarna geen aanspraak maken op meer.

"We hebben een punt gered en daar moeten we tevreden mee zijn", aldus Schmidt. "We wonnen geen duels in de aanval en als je dat niet doet, kan je geen kansen creëren. Maar je moet ook respect hebben voor de tegenstander. Heracles deed het erg goed."

Philipp Max maakte zijn eerste goal voor PSV. (Foto: Pro Shots)

'Ihattaren zat er niet lekker in'

Schmidt greep halverwege nog wel rigoureus in. Hij wisselde onder anderen Mohamed Ihattaren. Het toptalent kent een matige start van het seizoen en bleef ook al een paar wedstrijden negentig minuten op de bank.

"Alle spelers die in de eerste helft op het veld stonden, speelden niet goed. Ik was over niemand tevreden. Ik moest iets doen omdat we op achterstand stonden en Mohamed zat er niet lekker in", verklaarde Schmidt.

PSV kan niet lang de zonden overdenken want de ploeg treedt donderdag in Noorwegen alweer aan tegen Rosenborg BK in de play-offs van de Europa League. Bij een overwinning volgt plaatsing voor het hoofdtoernooi.

"We moeten ons verbeteren. We waren vandaag niet in staat om hetzelfde te brengen als afgelopen donderdag tegen Mura (1-5-winst, red.). We moeten dit goed analyseren en dan staan we er donderdag weer", besloot Schmidt hoopvol.

