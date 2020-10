PSV heeft zondag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen punten verspeeld. De ploeg van trainer Roger Schmidt kwam op bezoek bij Heracles Almelo niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Bij rust was het 1-0 door een treffer van oud-PSV'er Rai Vloet, die een penalty benutte. Vroeg in de tweede helft tekende Philipp Max voor de gelijkmaker, eveneens uit een strafschop. Daar bleef het bij in een overwegend teleurstellend duel.

PSV begon in Almelo met onder anderen Mohamed Ihattaren in de basis. Het achttienjarige talent werd in de voorgaande twee wedstrijden nog gepasseerd door trainer Schmidt.

In de eerste twee Eredivisie-speelrondes won PSV nog van FC Groningen (1-3) en FC Emmen (2-1). Ajax en sc Heerenveen zijn nog de enige ploegen zonder puntenverlies in de Eredivisie.

Voor het Heracles van Schmidts landgenoot Frank Wormuth staat de teller na drie duels op vier punten. Er werd eerder met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag en met 4-0 verloren van Willem II.

De volgende wedstrijd van PSV is donderdag, wanneer Rosenborg BK de tegenstander is in de Europa League-play-offs. Drie dagen later komt Fortuna Sittard op bezoek in het Philips Stadion.

PSV-linksback Philipp Max benutte in de tweede helft een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Oud-PSV'er Vloet zorgt voor openingstreffer

Heracles en PSV maakten er een matige eerste helft van in stadion Erve Asito met amper kansen. Na een half uur werd de ban gebroken door oud-PSV'er Vloet, die raak schoot uit een strafschop na hands van Nick Viergever. De PSV'ers waren het niet eens met de gegeven penalty, maar de VAR gaf scheidsrechter Jochem Kamphuis gelijk.

PSV kon er niet heel veel tegenover stellen en op slag van rust leek de situatie belabberder te worden voor de Eindhovenaren toen Heracles-spits Adrián Szöke met een fraai stiftje scoorde. Hij bleek echter nipt buitenspel te staan.

In de tweede helft veranderde er niet heel veel aan het spelbeeld, al ging PSV met invallers Donyell Malen, Noni Madueke en Ryan Thomas wel iets fanatieker op zoek naar een treffer. Het gewenste doelpunt viel snel, toen Madueke werd gevloerd in het strafschopgebied en nieuweling Max de toegekende penalty feilloos benutte.

Wie dacht dat het doelpunt PSV een boost zou geven kwam bedrogen uit, want het spel bleef vrij gezapig en Heracles was via Vloet zelfs dicht bij 2-1. Keeper Yvon Mvogo redde. In de slotfase leverden ook mogelijkheden voor Heraclieden Teun Bijleveld en Silvester van der Water en PSV'er Malen niets meer op.

Op slag van rust werd een doelpunt van Heracles-aanvaller Adrián Szöke afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

