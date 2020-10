Dick Advocaat is blij met de manier waarop de supporters van Feyenoord zich zondag gedroegen tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Om de Rotterdamse fans was afgelopen week veel te doen.

Een deel van de Feyenoord-aanhang vestigde vorige week tegen FC Twente (1-1) de aandacht op zich door tegen de coronaregels in te juichen en te zingen. Bovendien werd geen 1,5 meter afstand gehouden.

Premier Mark Rutte zei maandag dat voetbalfans "gewoon hun bek moeten houden" - hij kwam later terug op die woordkeuze - en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dreigde met een leeg stadion als de Feyenoord-supporters zich opnieuw zouden misdragen.

"Belangrijk is dat het elftal veel beter kan, maar belangrijk is ook dat onze supporters zich geweldig gedragen hebben. Dat mag ook weleens gezegd worden", zei de jarige Advocaat (73) na de 4-2-zege op ADO.

Tijdens de wedstrijd waren de supporters inderdaad stiller dan tegen FC Twente. Er werd minder gejuicht en meer geapplaudisseerd.

De jarige Dick Advocaat (73) instrueert zijn spelers tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO. (Foto: Pro Shots)

'Nadeel dat publiek er niet vol achter kan staan'

Advocaat was niet blij met wat Feyenoord tegen ADO liet zien. "Met alle respect voor ADO moet het iets makkelijker gaan dan we vandaag hebben laten zien, al hebben we natuurlijk het nadeel dat het publiek er niet achter kan gaan staan zoals normaal", zei hij.

"Het is duidelijk dat we nog niet in de vorm steken waarmee we vorig seizoen zijn geëindigd. We moeten ons echt gaan afvragen of het naar voren willen voetballen goed voor ons is. Ik betwijfel dat, omdat ik heel goed de kwaliteiten ken van mijn spelersgroep."

Feyenoord boekte tegen ADO de tweede overwinning van het Eredivisie-seizoen. De Rotterdammers hebben zeven punten uit drie duels en gaan in de volgende speelrondes op bezoek bij Willem II.

