Luis Suárez heeft zich zondag direct laten gelden bij zijn debuut voor Atlético Madrid. De van FC Barcelona overgekomen spits droeg met twee goals en een assist bij aan de 6-1-zege op Granada. Luuk de Jong hielp Sevilla aan een late overwinning.

Suárez kwam na zeventig minuten als vervanger van Diego Costa in het veld. De 33-jarige Uruguayaan gaf 103 seconden later met een steekpass een assist op Marcos Llorente, die voor de 4-0 tekende.

Vijf minuten voor tijd tekende Suárez op aangeven van Llorente voor de vijfde treffer, door de bal fraai tegendraads binnen te koppen. In blessuretijd maakte hij ook nog de 6-1, waardoor gesproken mag worden van een droomdebuut.

De oud-speler van onder meer FC Groningen en Ajax leek ook nog een penalty te verdienen voor zijn nieuwe ploeg. Het besluit van de arbiter om de bal op de stip te leggen werd door de VAR teruggedraaid, omdat Suárez zich te makkelijk liet vallen.

Atlético was door een goal van Costa vroeg op voorsprong gekomen tegen Granada. Saul miste daarna een strafschop voor de thuisploeg.

Via Ángel Correa en Joao Felix liep Atlético kort na rust uit naar 3-0, waarna Suárez zijn ploeg met de assists en goals aan een nog riantere zege hielp. Granada's tegentreffer van Jorge Molina was slechts voor de statistieken. Het was voor Atlético pas de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen.

De Jong scoort snel na invalbeurt

Bij Cádiz CF-Sevilla kwam De Jong na een uur bij een 1-0-achterstand in het veld en vier minuten later zorgde hij met een kopbal al voor de gelijkmaker.

Het was de opmaat voor een overwinning voor Sevilla, die wel heel laat tot stand kwam. In de extra tijd scoorden Munir El Haddadi en Ivan Rakitic, die deze zomer terugkeerde na een periode bij FC Barcelona.

Barcelona won zondagavond ook de eerste competitiewedstrijd. De ploeg was bij het debuut van trainer Ronald Koeman in Camp Nou met 4-0 te sterk voor Villarreal.

