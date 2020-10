Manchester City heeft zondag ondanks een doelpunt van Nathan Aké een grote nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van trainer Josep Guardiola verloor mede door een hattrick van Jamie Vardy met 2-5 van Leicester City. Eerder op de dag verspeelde Tottenham Hotspur punten tegen Newcastle United (1-1).

City kwam in het Etihad Stadium nog wel op een 1-0-voorsprong door een goal in de vierde minuut van Riyad Mahrez, die tot 2018 bij Leicester speelde. Vervolgens eiste Vardy een hoofdrol op met drie goals op rij. In de 37e en 58e minuut benutte de spits een strafschop en tussendoor was hij trefzeker op aangeven van Timothy Castagne.

Dertien minuten voor tijd maakte invaller James Maddison namens Leicester de 1-4 en besliste zo het duel, al werd er nog wel twee keer gescoord. Aké, die een basisplaats had, kopte een corner binnen (2-4) en maakte zo zijn eerste treffer voor City. Daarna kreeg Leicester nog een penalty en omdat Vardy al gewisseld was ging Youri Tielemans achter de bal staan. De Belg maakte geen fout (2-5).

Door de nederlaag heeft City slechts drie punten na drie speelronden. Leicester is nog foutloos en gaat samen met Everton aan kop met negen punten.

Nathan Aké kopt de 2-4 binnen. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn valt in bij Tottenham

Tottenham leek thuis tegen Newcaste op weg naar een zege, maar het ging in de blessuretijd toch nog mis. Na tussenkomst van de VAR kreeg Newcastle en strafschop waaruit de 1-1 viel. De VAR attendeerde de scheidsrechter in de derde minuut van de blessuretijd op een handsbal van Eric Dier. Vanaf elf meter schoot Callum Wilson de gelijkmaker binnen.

Het openingsdoelpunt in Londen werd na 25 minuten gemaakt door Lucas Moura. De Braziliaan tikte bij de tweede paal een lage voorzet van Harry Kane binnen.

Invaller Steven Bergwijn, die na rust Son Heung-min verving, was met een volley nog dicht bij de 2-0, maar zijn inzet werd gekeerd door Newcastle-doelman Karl Darlow. De teruggekeerde Gareth Bale ontbrak nog in de wedstrijdselectie met een knieblessure.

Frustratie bij doelman Hugo Lloris na de late 1-1. (Foto: Pro Shots)

Leeds United wint opnieuw

Door het gelijkspel staan beide clubs met vier punten uit drie duels in de middenmoot van de Premier League. Leeds United boekte zondag zijn tweede zege van het Premier League-seizoen.

Patrick Bamford maakte in de 88e minuut de enige goal (0-1) op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United. De Nederlander Pascal Struijk bleef bij Leeds negentig minuten op de bank.

De vierde en laatste Premier League-wedstrijd van zondag werd door West Ham United met 4-0 gewonnen Wolverhampton Wanderers. Jarrod Bowen scoorde twee keer, Wolverhampton-spits Raúl Jimenez werkte de bal in eigen doel en de laatste treffer werd gemaakt door voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller. Bij Wolverhampton viel Ki-Jana Hoever in de 73e minuut in. Het was het debuut van de jonge Nederlandse verdediger, die is overgenomen van Liverpool

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League