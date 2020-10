Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis heeft zondag met volle teugen genoten van de prachtige omhaal van ploeggenoot Marcos Senesi tijdens de spectaculaire thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2-zege).

"Puskás Award, gruwelijke goal. Voor dat soort dingen zit je ook op voetbal, voor dat plezier en het feit dat er zulke mooie dingen gebeuren", zei Berghuis met een grote glimlach op zijn gezicht voor de camera van FOX Sports.

Senesi bracht Feyenoord met zijn kunststukje na rust op een 2-1-voorsprong. Tot verbazing van iedereen in De Kuip probeerde hij het na een afvallende bal met een omhaal en de bal verdween schitterend achter de kansloze doelman Luuk Koopmans.

"Je zag iedereen kijken van: zo! Of ik wist dat hij dit kan? Nou, ik zeg wel eens voor de grap tegen hem: 'Ik geef mijn rugnummer 10 aan jou.' Maar het is natuurlijk niet zo dat hij wekelijks zo'n doelpunt maakt, haha."

Marcos Senesi loopt juichend weg na zijn formidabele omhaal voor Feyenoord tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Ik ging eigenlijk gewoon voor de kopbal'

Marcos Senesi bleef bijzonder nuchter over zijn actie. "Ik ging eigenlijk gewoon voor de kopbal, maar toen ik zag dat de verdediger de bal wegkopte dacht ik bij mezelf: ik trap hem en dan zie ik het wel."

Voor de supporters is het geweldig als een verdediger zo'n goal maakt. Het is inderdaad grappig dat Berghuis weleens tegen me zegt dat ik het rugnummer 10 van hem moet overnemen, maar ik houd het bij 4. Daar ben ik tevreden mee."

Advocaat en Berghuis spraken deze week ook met elkaar over de negativiteit van laatstgenoemde na het duel van vorige week met FC Twente (1-1). Advocaat vond dat Berghuis zijn irritaties in de kleedkamer had moeten uitspreken en niet in de media.

"Ik was toen een beetje emotioneel omdat je na al die maanden geen wedstrijden in De Kuip het publiek iets wilt geven. De trainer vond het iets te. Dat vat ik niet op als iets persoonlijks. Ik heb dat aanvaard, want hij had gelijk", vertelde Berghuis.

