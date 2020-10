Mohamed Ihattaren keert zondag terug in de basis van PSV. De spelmaker staat aan de aftrap voor het uitduel met Heracles Almelo, net als onder anderen Nick Viergever. Aanvaller Donyell Malen moet het doen met een reserverol.

De achttienjarige Ihattaren viel in de laatste twee wedstrijden buiten de basis. Trainer Roger Schmidt was niet helemaal tevreden over de houding van de middenvelder en koos voor anderen.

Viergever heeft centraal achterin voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De oud-speler van AZ en Ajax neemt de plek in van Olivier Boscagli, die donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen NS Mura nog aan de aftrap stond.

In vergelijking met dat duel ontbreken naast Boscagli en Malen - hij zit voor het eerst dit seizoen op de bank - ook Ryan Thomas en de geblesseerde Maxi Romero in de basis bij PSV. Michal Sadílek en Cody Gakpo keren terug in het elftal. Gakpo vormt een spitsenkoppel met Bruma.

PSV hoopt in Almelo de derde overwinning in drie Eredivisie-wedstrijden te boeken en daarmee het voorbeeld van Ajax en sc Heerenveen te volgen. De wedstrijd in stadion Erve Asito begint om 16.45 uur.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Rente, Bijleveld, Vloet; Bakis, Szöke.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Ihattaren, Sadílek, Rosario, Mauro Júnior; Bruma, Gakpo.

