Cristiano Ronaldo heeft zondag met twee treffers voorkomen dat Juventus de eerste nederlaag leed van het Serie A-seizoen leed. De regerend landskampioen speelde met 2-2 gelijk in de topper tegen AS Roma. Eerder op de dag kende Jeroen Zoet een slecht debuut bij Spezia en won Napoli met 6-0 van Genoa.

Juventus kwam in Stadio Olimpico in de 31e minuut op een 1-0-achterstand door een benutte strafschop van de Franse middenvelder Jordan Veretout. Vlak voor rust mocht ook Ronaldo aanleggen vanaf elf meter en ook hij maakte geen fout (1-1).

Toch was het AS Roma dat met een voorsprong ging rusten, want in de extra tijd maakte Veretout zijn tweede treffer. Na rust namen de problemen toe voor Juventus, omdat Andrien Rabiot zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. Maar met tien man pakte Juventus toch nog een punt. Twintig minuten voor tijd kopte de 35-jarige Ronaldo op aangeven van Douglas Costa de 2-2 binnen en dat was ook de eindstand.

Vorige week won Juventus de eerste Serie A-wedstrijd onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo met 4-0 van Sampdoria. Net als in dat duel ontbrak tegen AS Roma Matthijs de Ligt die herstellende is van een blessure. Bij de thuisclub bleef Justin Kluivert negentig minuten op de bank.

Jeroen Zoet kende geen goed debuut voor Spezia. (Foto: Pro Shots)

Zoet veroorzaakt strafschop

Zoet verloor zondag bij zijn debuut voor Spezia met 1-4 van Sassuolo. Bij Spezia-Sassuolo werd werd de score namens de bezoekers geopend door Filip Djuricic, oud-speler van sc Heerenveen. Niet veel later werd een treffer van Sassuolo-spits Francesco Caputo afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur maakte Andrey Galabinov de gelijkmaker.

In de tweede helft moest Zoet nog drie doelpunten toestaan. Domenico Berardi (hij benutte een strafschop die werd veroorzaakt door Zoet), Grégoire Defrel en Caputo scoorden. Caputo zag na rust bovendien nog eens twee treffers afgekeurd worden door de VAR.

Zoet speelde zijn eerste wedstrijd sinds hij PSV, de club waar hij groot werd, begin deze maand bij een gebrek aan perspectief verruilde voor het gepromoveerde Spezia. Hij tekende er voor twee jaar.

Napoli was veel te sterk voor Genoa. (Foto: Pro Shots)

Napoli scoort vier keer in vijftien minuten

Lozano maakte bij Napoli tegen Genoa na tien minuten de 1-0 en dat was ook de ruststand. In de tweede helft ging het hard. Piotr Zielinski maakte in de eerste minuut na rust de 2-0 en daarna scoorde Napoli vier keer in een kwartier. Dries Mertens (57e minuut), Lozano (65e minuut), Eljif Elman (69e minuut) en Matteo Politano (72e minuut) waren trefzeker.

Ook AC Milan boekte zondag een zege. Zonder Zlatan Ibrahimovic, die afgelopen week positief testte op het coronavirus, was de ploeg van trainer Stefano Pioli met 0-2 te sterk voor Crotone.

Franck Kessié benutte aan het einde van de eerste helft een strafschop in Stadio Ezio Scida en in de vijftigste minuut zette Brahim Díaz de 0-2-eindstand op het scorebord.

