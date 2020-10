Feyenoord heeft zondag de tweede zege geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen mede dankzij een prachtige omhaal van Marcos Senesi na een spektakelstuk in eigen huis met 4-2 van ADO Den Haag.

Feyenoord kwam al snel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Jonas Arweiler, die een fout van Lutsharel Geertruida afstrafte, maar bracht nog voor rust de stand in evenwicht door een treffer van uitgerekend Geertruida.

De thuisclub trok na rust aan het langste eind, al ging dat met de nodige moeite. Senesi zorgde met zijn kunststukje voor de 2-1, maar ADO maakte er ook nog 2-2 van via een strafschop, die moest worden overgenomen, van Shaquille Pinas.

In de laatste twintig minuten schoten invaller Luciano Narsingh en Steven Berghuis (penalty) Feyenoord alsnog in veilige haven en voorkwamen zij daarmee na de uitglijder van vorige week tegen FC Twente (1-1) nieuw puntenverlies.

Feyenoord stijgt voorlopig naar de derde plaats op de ranglijst, op twee punten achterstand van de koplopers Ajax en sc Heerenveen. ADO is net als Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en FC Emmen nog puntloos.

De supporters van Feyenoord spreken met spandoeken hun afkeur uit tegen de overweging van het kabinet om fans te weren in stadions. (Foto: Pro Shots)

Geen Diemers en Jørgensen bij Feyenoord

Zonder de geblesseerden Mark Diemers en Nicolai Jørgensen, die afhaakte in de warming-up, en met Jens Toornstra en Róbert Bozeník begon Feyenoord zeer matig aan de wedstrijd tegen ADO, dat dapper naar voren voetbalde.

De bezoekers namen zelfs in de elfde minuut brutaal de leiding. Arweiler verscheen na een mispeer van Geertruida, die centraal achterin opnieuw de geblesseerde Eric Botteghin verving, oog in oog met Justin Bijlow en schoof de bal beheerst binnen.

Feyenoord was even behoorlijk van slag en ontsnapte aan de 0-2. Vicente Besuijen dook na het zoveelste balverlies aan Feyenoord-kant ook zomaar voor Bijlow op, maar die wist ditmaal wel redding te brengen.

Vanuit het niets kwam Feyenoord in de 27e minuut naast ADO. Geertruida mocht uit een perfect aangesneden hoekschop van Berghuis vogelvrij inkoppen en maakte zodoende zijn eerste goal in de Eredivisie.

Steven Berghuis schiet hard een strafschop binnen voor Feyenoord tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Strafschop ADO moet opnieuw worden genomen

Feyenoord nam vanaf dat moment het initiatief wel over en had voor rust al op een voorsprong moeten staan, ware het niet dat Bryan Linssen en Senesi in vrijstaande positie naast kopten en Berghuis en Toornstra op Luuk Koopmans stuitten.

Senesi zorgde in de 57e minuut met het hoogtepunt van de middag wel voor de 2-1. Tot verbazing van iedereen in De Kuip probeerde hij het na een afvallende bal met een omhaal en de bal verdween schitterend achter de kansloze Koopmans.

Het verzet van ADO was daarmee niet gebroken, want in de 69e minuut werd het 2-2. Pinas mocht vanaf elf meter aanleggen, nadat de eerste strafschop van Arweiler moest worden overgenomen omdat Bijlow te vroeg van zijn lijn stapte.

Feyenoord en de dertienduizend toeschouwers die zich keurig gedroegen konden uiteindelijk opgelucht ademhalen, want twee minuten na de 2-2 was Narsingh met een intikker verantwoordelijk voor de 3-2 en zorgde Berghuis vlak voor tijd uit een strafschop voor de 4-2.

