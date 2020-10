De Graafschap heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie drie punten overgehouden aan het thuisduel met NEC. De ploeg van trainer Mike Snoei was met 2-0 te sterk voor de Nijmegenaren en herstelde zich daarmee van de 7-3-nederlaag van afgelopen maandag bij Jong AZ.

Mohamed Hamdaoui was de grote man bij De Graafschap door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen. De 27-jarige aanvaller schoot in de 58e minuut eerst een rebound binnen nadat NEC-doelman Norbert Alblas een schot van Daryl van Mieghem had gekeerd.

Twee minuten later was Hamdaoui ook trefzeker vanaf de penaltystip. De Graafschap kreeg het buitenkansje na een overtreding van Cas Odenthal op Van Mieghem.

Door de overwinning op NEC klimt De Graafschap naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Doetinchem heeft negen punten na vier duels. NEC staat elfde met zes punten uit vijf wedstrijden.

Later op zondag staat er nog een duel op het programma in de Keuken Kampioen Divisie: FC Volendam-Go Ahead Eagles (aftrap 20.00 uur).

