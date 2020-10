Schalke 04 heeft zondag trainer David Wagner ontslagen. De ploeg uit Gelsenkirchen won in januari voor het laatst een Bundesliga-wedstrijd.

Zaterdag verloor Schalke 04 thuis met 1-3 van Werder Bremen. De ploeg was met een 8-0-nederlaag tegen Bayern München al dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen.

"We hoopten dat de sportieve ommekeer samen met David Wagner bewerkstelligd zou kunnen worden. Helaas hebben de eerste speelrondes van het nieuwe seizoen niet de noodzakelijke resultaten opgeleverd", meldt Schalke-directeur Jochen Schneider op de website van Schalke 04.

Ook Wagners assistenten Christoph Bühler en Frank Fröhling hebben hun congé gekregen. Schalke wil de komende dagen bekendmaken hoe de nieuwe trainersstaf eruit gaat zien.

"We hebben dit besluit genomen omdat we een nieuwe weg in willen slaan", stelt Schneider. "Desondanks is het erg teleurstellend om dit besluit te hebben moeten nemen. Ik wil David Wagner en zijn assistenten Christoph Bühler en Frank Fröhling bedanken voor het werk dat ze elke dag voor de club verricht hebben."

Tussen eind januari en eind juni brak Schalke een negatief clubrecord door liefst zestien Bundesliga-wedstrijden op rij niet te winnen. Desondanks kreeg de 48-jarige Wagner, die de ploeg sinds mei 2019 onder zijn hoede had, de kans om Schalke er in het nieuwe seizoen bovenop te helpen.