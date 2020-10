Joey Veerman en trainer Johnny Jansen zijn blij dat sc Heerenveen zaterdag ook de derde competitiewedstrijd wist te winnen (1-0 tegen VVV-Venlo), maar zijn niet te spreken over hoe de Friezen gespeeld hebben toen VVV twee keer rood kreeg.

De 21-jarige Veerman was na een half uur spelen zelf verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd, maar sc Heerenveen verzuimde uit te lopen nadat eerst Tobias Pachonik (63e minuut) en vervolgens Simon Janssen (79e minuut) bij VVV met rood van het veld werden gestuurd.

"Met tien tegen elf hadden we het wel redelijk onder controle, maar ik weet niet wat we aan het doen waren bij negen tegen elf. Iedereen wilde gewoon een goal maken. We lopen met vier tegen drie op de keeper af en dan maakt iemand een rare actie en dat kan ik echt niet begrijpen", zei Veerman na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports.

Ook trainer Jansen ergerde zich aan het spel van zijn ploeg bij de overtalsituatie. "Die fase met negen tegen elf, daar ben ik echt totaal niet tevreden over. Je moet de bal laten gaan, want dan ontstaan er ruimtes. De jonge jongens gingen veel te veel met de bal lopen."

Heerenveen heeft samen met Ajax negen punten na drie duels. (Foto: Pro Shots)

Veerman: 'Hadden me een paar keer te pakken'

Veerman moest overigens noodgedwongen naar de kant na de overtreding van Janssen. Ook bij de rode kaart voor Pachonik was Veerman het slachtoffer. "Ze hadden me een paar keer te pakken met wat overtredingen. Die eerste was vol over de bal heen. De tweede was wat ongelukkiger. Hij (Janssen, red.) heeft zijn excuses aangeboden, maar het deed niet minder pijn."

Ondanks de minimale overwinning mag Heerenveen zich medekoploper noemen in de Eredivisie en daar zijn Veerman en Jansen trots op. "We geven heel weinig weg en het staat prima bij ons. We kunnen maar één goal maken en daar genoeg aan hebben", aldus Veerman.

Jansen: "Ik ben hartstikke trots op wat we laten zien. Het was vandaag niet goed, maar VVV heeft weinig kansen gehad en wij hebben een paar beste kansen gehad. We zijn niet slecht. We doen veel dingen echt heel aardig, maar het moet stapje voor stapje beter."

