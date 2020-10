Riechedly Bazoer had het zaterdag na afloop van de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Vitesse (2-1) aan de stok met Dusan Tadic en Daley Blind. Volgens de Vitesse-speler gingen beide Ajacieden bewust voor zijn gezicht feest vieren.

"Op het einde kwamen Tadic en Blind naar me toe sprinten om te juichen voor mijn neus. Ze hebben het heel erg moeilijk gehad en dat zij dit doen zegt wel genoeg over hoe wij als Vitesse vandaag hebben gespeeld", zei Bazoer na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports.

De 23-jarige Bazoer lag eerder in het duel al in de clinch met het Ajax-publiek nadat hij Vitesse op 1-1 had gezet en vervolgens uitbundig ging juichen. "Ik heb hier heel mooie jaren meegemaakt. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet mag juichen na een goal tegen mijn oude club? Het deed me niets dat ik daarna werd uitgefloten", vervolgde Bazoer op de persconferentie.

"Wij hadden hier moeten winnen, vooral de eerste helft controleerden we volledig. De 2-1 van Antony was echt niet nodig geweest", aldus de verdediger van Vitesse, die in zijn analyse over de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA bijval kreeg van coach Thomas Letsch.

"We speelden echt heel goed. Dat overheerst bij mij, al ben ik natuurlijk ook teleurgesteld in het resultaat", zei de Duitser, die weer op de bank zat nadat hij net als enkele andere Vitessenaren eerder het coronavirus opliep. "Het waren moeilijke dagen en toch hebben we voor elkaar gekregen dat we hier zo goed hebben gespeeld. Dat vind ik echt een heel goed signaal."

Letsch baalde wel dat zijn ploeg met een man meer op het veld niet de drie punten wist te pakken. "Helaas gaat het in het voetbal om kansen benutten. Dat hadden we beter kunnen doen. Maar we hebben een groot deel van de wedstrijd gecontroleerd. Daar ben ik erg tevreden over."

