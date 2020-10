Ajax en FC Barcelona hebben een akkoord bereikt over de transfer van Sergiño Dest, zo melden De Telegraaf en VI zondag. De Spaanse topclub betaalt 20 miljoen euro exclusief bonussen.

Joes Blakborn, zaakwaarnemer van Dest, meldt tegenover persbureau ANP dat de rechtsback toestemming heeft gekregen om naar Spanje af te reizen. Dest vliegt maandag naar Spanje om de deal af te ronden.

FC Barcelona lijkt Bayern München af te troeven in de strijd om de negentienjarige Dest. De Duitsers zijn ook geïnteresseerd in Dest en brachten naar verluidt vorige week een bod uit van zo'n 15 miljoen euro, maar dat veegde Ajax van tafel.

Dest heeft bij Ajax een contract tot medio 2022 en kwam zaterdag nog kort in actie in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-1), maar de kans is groot dat hij zijn laatste minuten heeft gespeeld voor de Amsterdammers. De Amerikaans international heeft 38 duels voor Ajax (twee goals) achter zijn naam staan.

Bij FC Barcelona, waar ook oud-Ajacied Frenkie de Jong onder contract staat, moet Dest de opvolger worden van Nélson Semedo. De Portugese rechtsback vertrok voor zo'n 30 miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers.

Dest wordt naar verwachting de twaalfde speler die deze zomer vertrekt bij Ajax. Eerder verlieten Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Joël Veltman, Benjamin van Leer, Kik Pierie, Carel Eiting, Danilo, Razvan Marin, Lisandro Magallán, Bruno Varela en Ryan Babel de Amsterdamse club al.