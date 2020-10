Teun Koopmeiners is bijzonder teleurgesteld na het 3-3-gelijkspel van AZ tegen Fortuna Sittard. De Alkmaarders gaven zaterdag diep in blessuretijd de zege uit handen in Limburg door een tegendoelpunt van Zian Flemming.

"Ik ben heel kwaad", zei Koopmeiners bij FOX Sports over de manier waarop zijn ploeg Flemming in de 96e minuut de gelegenheid gaf om te scoren. "Maar ik denk dat we op meer momenten boos kunnen zijn in de eindfase."

AZ incasseerde in Sittard al vroeg een treffer van Flemming, maar draaide de achterstand via goals van Dani de Wit, Koopmeiners en Myron Boadu om in een 1-3-voorsprong. Elf minuten voor tijd bracht Emil Hansson de spanning terug, waarna Flemming Fortuna toch nog een punt bezorgde.

"We zakken te ver in", concludeerde Koopmeiners. "Daarmee riepen we het eigenlijk over onszelf af en was het wachten op zo'n moment. Het maakt het nog zuurder dat dat in de laatste seconde gebeurt."

Zian Flemming viert zijn late gelijkmaker tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

'Ben niet bezig met geruchten over Leeds United'

De aanvoerder van AZ zou momenteel in de belangstelling van Leeds United staan. Volgens Engelse media ziet de naar de Premier League gepromoveerde club in hem de ideale vervanger van de geblesseerde Pablo Hernández.

Koopmeiners wilde niet ingaan op de geruchten. "Ik ben daar na zo'n wedstrijd totaal niet mee bezig. Ik ben speler van AZ en daar ben ik trots. Het enige wat nu in mijn hoofd zit, is deze wedstrijd", liet de middenvelder weten.

Door het gelijkspel staat AZ na twee competitieduels op slechts twee punten. De ploeg van coach Arne Slot begon het seizoen vorige week op eigen veld met een teleurstellende remise tegen PEC Zwolle (1-1).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie