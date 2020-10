AZ heeft opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. Na het gelijkspel van vorige week tegen PEC Zwolle (1-1) gaven de Alkmaarders de overwinning zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard in extremis uit handen: 3-3.

AZ kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand door een doelpunt van Zian Flemming. Halverwege de eerste helft tekende Dani de Wit voor de gelijkmaker.

Na rust leek het elftal van coach Arne Slot orde op zaken te stellen. Teun Koopmeiners bezorgde zijn ploeg vroeg in de tweede helft de voorsprong en Myron Boadu vergrootte twintig minuten voor tijd de marge.

Tien minuten voor tijd bracht Emil Hansson de spanning terug namens Fortuna, waarna Flemming diep in blessuretijd een punt redde voor de Limburgers.

Door het gelijkspel tegen Fortuna staat AZ na twee wedstrijden op slechts twee punten. Fortuna pakte het eerste punt in drie wedstrijden.

Teleurstelling bij Teun Koopmeiners na afloop van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

AZ vroeg op achterstand door treffer Flemming

AZ begon zonder de geschorste Calvin Stengs matig aan de wedstrijd in Limburg en moest al na negen minuten een treffer incasseren. Flemming probeerde het van ruim 20 meter en schoot de bal prachtig in de rechterhoek.

De bezoekers waren even van slag door het vroege doelpunt van Fortuna, maar herstelden het evenwicht in de 23e minuut. Een scherpe voorzet van Zakaria Aboukhlal kwam via een hakje van Albert Gudmundsson terecht bij De Wit, die de bal over Fortuna-doelman Alexei Koselev heen wipte.

Na de gelijkmaker werd AZ sterker en kreeg de ploeg in het vervolg van de eerste helft kansen op de 1-2. Een schot van Aboukhlal zeilde echter over het doel van Fortuna en Boadu werkte een rebound net naast.

AZ kwam kort na rust op voorsprong door een goal van Teun Koopmeiners. (Foto: Pro Shots)

Koselev en Ninaj stevig in de fout bij Fortuna

In de 52e minuut bracht Koopmeiners zijn ploeg wel op voorsprong. Koselev ging daarbij ernstig in de fout door een voorzet vanaf rechts uit zijn handen te laten glippen. Koopmeiners profiteerde van het geklungel van de doelman en vond het doel met een mooi afstandsschot.

Even later raakte Albert Gudmundsson de paal namens AZ en voorkwam Marco Bizot de gelijkmaker van Flemming. Boadu kwam in de 69e minuut wel tot scoren en breidde de voorsprong van AZ verder uit. De spits werkte de bal op aangeven van De Wit binnen, nadat Fortuna-verdediger Branislav Ninaj de bal knullig had verspeeld.

De thuisploeg maakte het in de slotfase nog spannend door een goal van Hansson, die het net vond met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. AZ leek op de eerste zege van het seizoen af te stevenen, maar in de 96e minuut maakte Flemming toch nog gelijk door Bizot te verrassen in de korte hoek.

