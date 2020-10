NAC Breda heeft zaterdag ook de vijfde wedstrijd op rij in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Dankzij een 2-1-overwinning op Jong PSV nestelde de club uit Breda zich weer aan kop.

De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion beleefde een enerverende openingsfase. De beloften uit Eindhoven kwamen na iets meer dan vier minuten al op voorsprong via Nigel Thomas. De middenvelder was eerder bij een voorzet van Shurandy Sambo dan NAC-keeper Nick Olij en kopte raak.

Drie minuten later werd het via Moreno Rutten echter alweer gelijk. De mee opgekomen rechtsback schoof een voorzet van Sidney van Hooijdonk binnen. Doelman Vincent Müller, die afgelopen week door PSV werd aangetrokken en zijn debuut maakte voor de beloftenploeg, zag er daarbij niet al te best uit.

NAC kreeg na een half uur een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Huseyin Dogan zag zijn strafschop echter gestopt worden door Müller, die daarmee zijn foutje bij de 1-1 goed maakte.

Ondanks een gemiste strafschop van Huseyin Dogan won NAC ook zijn vijfde wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Fiorini bezorgt NAC vijfde zege op rij

Twintig minuten voor tijd kwamen de Bredanaars alsnog op voorsprong tegen hun provinciegenoten. Lewis Fiorini verraste Müller van buiten het strafschopgebied met een hard schot in de korte hoek.

In de slotfase kreeg NAC nog kansen om de score verder op te voeren. Een halve omhaal van Mounir El Allouchi ging echter net naast en een hakje van Van Hooijdonk belandde op de paal.

NAC nam dankzij de vijfde zege op rij sinds het begin van de competitie de koppositie weer over van Almere City. De 'Parel van het Zuiden' heeft twee punten voorsprong op de ploeg uit Flevoland en al vijf punten voorsprong op nummer drie SC Cambuur.

