Sc Heerenveen heeft zaterdag ook zijn derde wedstrijd van dit Eredivisie-seizoen in winst omgezet, waardoor de Friezen weer aan kop gaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Jansen was thuis met 1-0 te sterk voor VVV-Venlo, dat het duel met negen man beëindigde. Eerder op de dag was PEC Zwolle met 4-0 te sterk voor Sparta Rotterdam.

De enige treffer van de wedstrijd in Heerenveen was een benutte penalty van Joey Veerman in de 32e minuut. Na rust werden Tobias Pachonik en Simon Jansen met direct rood uit het veld gestuurd door scheidsrechter Kevin Blom.

Heerenveen deelt de koppositie met Ajax, dat later op de avond met 2-1 won van Vitesse. Beide ploegen staan op negen punten en hebben een doelsaldo van 6-1.

Naast Heerenveen en Ajax is ook PSV nog zonder puntenverlies. De Eindhovenaren spelen zondag pas uit tegen Heracles Almelo.

Matchwinner Joey Veerman ging vlak voor tijd geblesseerd naar de kant. (Foto: Pro Shots)

Opnieuw een hoofdrol voor Veerman

De fantastische start van Heerenveen is verrassend, omdat de ploeg van Jansen in de voorbereiding vrijwel alles verloor. Belangrijke pion in het elftal is Joey Veerman en tegen VVV had hij weer een hoofdrol.

In de 32e minuut benutte hij een strafschop, na een overtreding op Oliver Batista Meier. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd.

In de tweede helft was de 21-jarige Veerman twee keer het slachtoffer van een harde charge van een VVV-speler. Pachonik raakte hem 27 minuten voor tijd keihard met een sliding en kreeg rood. In de tachtigste minuut zag ook Jansen rood na een harde overtreding op Veerman, die er geblesseerd af moest.

Heerenveen, dat vrijwel geen moment overtuigde, had het vervolgens nog best lastig tegen negen Venlonaren. Via een kopbal van Georgios Giakoumakis werd het nog bijna gelijk, waarna het Abe Lenstra Stadion opgelucht ademhaalde en trots kon kijken naar de stand in de Eredivisie.

De gepassioneerde Heerenveen-trainer Johnny Jansen (Foto: Pro Shots)

Ook een rode kaart bij PEC-Sparta

Eredivisie-seizoen. Het hielp de thuisploeg dat de Rotterdammers de gehele tweede helft met tien man speelden na rood voor Michael Pinto. PEC is dankzij de overwinning met vier punten terug te vinden in de middenmoot. Sparta wacht nog op het eerste punt en is hekkensluiter.

Reza Ghoochannejhad zorgde voor de eerste twee treffers van PEC. De Iraniër opende op slag van rust de score uit een strafschop, na hands op de doellijn van Sparta-verdediger Pinto. De Portugees werd daarvoor bestraft met rood.

Twee minuten na de onderbreking verdubbelde Ghoochannejhad de marge. Ditmaal tikte de spits van dichtbij binnen, nadat de bal bij een corner met wat geluk voor zijn voeten terecht was gekomen.

Clint Leemans zorgde even later voor de 3-0 door de bal na een afgemeten voorzet van Kenneth Paal hard in de linkerbovenhoek te schieten. Yuta Nakayama bepaalde twintig minuten voor tijd met een kopbal uit een corner de eindstand.

Reza Ghoochannejhad scoorde twee keer voor PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

