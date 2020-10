Bayer Leverkusen-coach Peter Bosz wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Bundesliga dit seizoen. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg zaterdag ook de tweede competitiewedstrijd gelijkspelen, dit keer met 1-1 tegen RB Leipzig. Borussia Dortmund liep op bezoek bij FC Augsburg tegen een verrassende 2-0-nederlaag aan.

Leverkusen begon het nieuwe Bundesliga-seizoen vorige week met een 0-0-gelijkspel tegen VfL Wolfsburg. Ook in de eerste thuiswedstrijd kwam 'Die Werkself' niet verder dan een puntendeling, al waren de doelpunten wel erg fraai.

Leipzig, dat vorig seizoen als derde eindigde en de halve finales van de Champions League haalde, kwam in de BayArena na een kwartier op voorsprong. Emil Forsberg zette zijn tegenstander op het verkeerde been en ramde de bal in het dak van het doel.

De gelijkmaker van Leverkusen vijf minuten later was eveneens schitterend. Kerem Demirbay liet van buiten het strafschopgebied een kiezelharde zwabberbal los, die via de onderkant van de lat binnensloeg.

In het restant van het duel was Leverkusen de bovenliggende partij en kreeg de ploeg van Bosz ook de meeste kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Met twee punten uit evenveel duels staat Leverkusen met een elfde plek anoniem in de middenmoot. Leipzig staat met vier punten uit twee wedstrijden voorlopig derde.

Borussia Dortmund leed een verrassende nederlaag tegen FC Augsburg. (Foto: Pro Shots)

Dortmund onderuit tegen nieuwe koploper Augsburg

Augsburg, dat vorig seizoen nipt degradatie wist te voorkomen, kwam in eigen huis tegen Dortmund vijf minuten voor rust op voorsprong door Felix Uduokhai, die op aangeven van Daniel Caligiuri raak kopte. Tien minuten na rust was Caligiuri zelf verantwoordelijk voor de 2-0 voor de ploeg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw.

Door de verrassende zege op Dortmund, de nummer twee van vorig seizoen, is Augsburg de eerste ploeg die dit Bundesliga-seizoen zijn eerste twee wedstrijden weet te winnen. Daarmee is de ploeg in elk geval voor even koploper in Duitsland.

Later dit weekend kunnen ook Bayern München, Hoffenheim en SC Freiburg op zes punten uit twee wedstrijden komen. De regerend landskampioen uit Beieren zou in dat geval op doelsaldo de koppositie weer overnemen na de 8-0-monsterzege op Schalke 04 in de eerste speelronde.

Arminia Bielefeld, met Mike van der Hoorn de hele wedstrijd binnen de lijnen, won met 1-0 van het FC Köln van Kingsley Ehizibue en staat voorlopig vierde. Met Jeremiah St. Juste in de basis verloor FSV Mainz 05 met 1-4 van VfB Stuttgart, terwijl Sheraldo Becker met Union Berlin een punt pakte op bezoek bij Borussia Mönchengladbach (1-1).

Niclas Füllkrug leidde Werder Bremen met een hattrick naar een 1-3-overwinning op bezoek bij Schalke 04. Davy Klaassen had een basisplaats bij Werder, waarvoor Tahith Chong in de slotfase inviel.

