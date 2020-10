Real Madrid heeft zaterdagavond in La Liga een moeizame overwinning geboekt op bezoek bij Real Betis: 2-3. In de Serie A begon Atalanta mede door treffers van Hans Hateboer en Marten de Roon met een 2-4-zege bij Torino aan het nieuwe seizoen.

Real opende tegen Betis na een klein kwartier de score via een treffer van Federico Valverde. De Uruguayaan tikte van dichtbij een voorzet van Karim Benzema binnen.

Nog voor rust draaide de thuisploeg de achterstand om in een voorsprong. Aïssa Mandi herstelde na ruim een half uur het evenwicht met een kopbal en William Carvalho verraste Real-doelman Thibaut Courtois kort daarna met een schot in de korte hoek.

In de tweede helft groeide Emerson uit tot schlemiel bij Betis. Kort na rust werkte de Braziliaan een voorzet vanaf rechts in eigen doel en in de 67e minuut kreeg hij rood, nadat hij de doorgebroken Luka Jovic naar de grond had geduwd.

Real leek ook in het tweede competitieduel van het seizoen punten te gaan verspelen, maar in de slotfase bezorgde Sergio Ramos zijn ploeg toch nog de winst uit een strafschop. De bal ging op de stip vanwege een overtreding van Marc Bartra op invaller Borja Mayoral, waarna Ramos Betis-doelman Joel Robles passeerde met een panenka.

Voor Real is het de eerste competitiezege van het seizoen. 'De Koninklijke' begon het seizoen vorige week met een teleurstellend gelijkspel bij Real Sociedad (0-0).

Marten de Roon juicht na zijn doelpunt tegen Torino. (Foto: Pro Shots)

Lammers maakt debuut voor Atalanta

In Italië vielen bij Torino-Atalanta vijf van de zes doelpunten in de eerste helft. Andrea Belotti opende in de elfde minuut de score voor de thuisploeg, maar vervolgens bogen de bezoekers de achterstand om in een voorsprong. Alejandro Gómez zorgde eerst voor de gelijkmaker en fungeerde even later als aangever bij de 1-2 van Luis Muriel.

Kort voor rust tilde Hateboer de marge naar twee door volledig vrij bij de tweede paal een voorzet van wederom Gómez knap binnen te volleren. Een minuut later bepaalde Belotti met zijn tweede doelpunt de ruststand op 2-3.

In de tweede helft herstelde De Roon na tien minuten de marge naar twee. De Oranje-international liep na een goed getimede sprint tegen een voorzet van Muriel aan en stuurde de bal uiterst nauwkeurig naar de verre hoek. In de slotfase maakte de van PSV overgekomen Sam Lammers nog zijn debuut voor Atalanta.

Vreugde bij Atalanta na de goal van Hans Hateboer. (Foto: Pro Shots)

Internazionale verslaat Fiorentina

Internazionale boekte zonder de geschorste Stefan de Vrij een spectaculaire 4-3-thuiszege op Fiorentina. Romelu Lukaku en Danilo D'Ambrosio bezorgden de 'Nerazzurri' met twee goals in de slotfase de drie punten.

Ook Lazio (0-2 bij Cagliari) en het gepromoveerde Benevento van coach Filippo Inzaghi (2-3 bij Sampdoria) begonnen het seizoen met een overwinning.

