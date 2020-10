De voetbalbranche laat zaterdag in een reactie weten verbaasd te zijn over de waarschuwing van het kabinet om fans uit de stadions te weren, als supporters zich dit weekend niet aan de coronamaatregelen houden. De brancheorganisaties, waaronder de KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie, menen dat het juist goed gaat in de stadions.

De organisaties melden dat er goede afspraken staan met de overheid, na drie à vier maanden overleg tussen de betrokken partijen. Evaluaties zouden laten zien dat deze overwegend succesvol zijn. Ook zouden er nog geen besmettingen in de stadions hebben plaatsgevonden.

"Er zijn enkele verbeterpunten, maar daar wordt dan ook grondig op geëvalueerd samen met gemeente, politie en betrokken club om bij een volgende wedstrijd op te kunnen handelen", meldt de branche. "We hebben twee incidenten gezien op 100 wedstrijden, waarvan één incident buiten het stadion was en daarmee niet gelieerd was aan de protocollen, handhaving en maatregelen die gelden in de stadions."

Sportminister Tamara van Ark vertelde zaterdag in een interview met het AD over het plan van het kabinet, naar aanleiding van incidenten bij Feyenoord- en Willem II-supporters. Tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente zondag werd in stadion De Kuip geen afstand gehouden tussen fans. Ook werd er gezongen.

Donderdagavond vond er een feest van voetbalsupporters plaats in Tilburg, op een plein in de stad. Fans van Willem II waren massaal samengekomen om te feesten, waarbij de maatregelen niet in acht werden genomen.

Toch stellen de directeuren van de brancheorganisaties dat er juist heel veel goed gaat. Jan de Jong, directeur van Eredivisie CV, vertelt in het bericht dat de meeste supporters zich "voorbeeldig" gedragen. "Ik denk dat het voetbal juist een voorbeeld is voor een heleboel andere sectoren."