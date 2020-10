Chelsea heeft zaterdag voor de tweede keer op rij puntenverlies geleden in de Premier League. Na de nederlaag vorige week tegen Liverpool (0-2) werd het ditmaal 3-3 tegen West Bromwich Albion, al kwamen de Londenaren wel knap terug van een 3-0-achterstand. Manchester United, met Donny van de Beek als invaller, ontsnapte na een bizarre slotfase tegen Brighton & Hove Albion (2-3).

Chelsea heeft door het gelijkspel tegen de promovendus slechts vier punten uit drie wedstrijden, ondanks flinke investeringen deze zomer. Aanwinsten Kai Havertz (80 miljoen euro) en Timo Werner (53 miljoen euro) kregen tegen West Bromwich een basisplaats, terwijl Hakim Ziyech nog altijd geblesseerd toekeek.

De oud-Ajacied zag Chelsea rampzalig starten op The Hawthorns. Binnen een half uur leidde de ploeg van trainer Slaven Bilic met 3-0 dankzij twee goals van de Ier Callum Robertson en een treffer van Kyle Bartley.

Na 55 minuten bracht Mason Mount de spanning terug (3-1) met een fraai afstandsschot en in de zeventigste minuut schoof Callum Hudson-Odoi de 3-2 binnen.

Daar leek het bij te blijven, maar in de laatste minuut van de blessuretijd werd het via Tammy Abraham toch nog 3-3. Chelsea had daarbij geluk. Havertz maakte namelijk aanvallend hands bij de gelijkmaker, maar dat ontging scheidsrechter Jon Moss en ook de VAR greep niet in.

Frustratie bij Chelsea dat snel tegen een 3-0-achterstand aankeek. (Foto: Pro Shots)

Belabberde eerste helft United

Eerder op de dag kende Manchester United tegen Brighton & Hove Albion een nog veel spectaculairdere slotfase. Een inspiratieloos United speelde een belabberde eerste helft. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam op achterstand door een rake strafschop van Neal Maupay, maar bracht de stand vlak voor rust op 1-1 dankzij een eigen doelpunt van Lewis Dunk.

United nam in de tweede helft voor het eerst de leiding. Marcus Rashford zorgde voor de 1-2 door zijn directe tegenstander helemaal dol te draaien en de bal via de handen van de keeper binnen te schieten, waarna een werkelijk krankzinnig slotstuk wachtte.

Brighton, dat maar liefst vier keer de paal of de lat trof, maakte er in de 95e minuut via een kopbal van Solly March 2-2 van. Maar United kon later toch opgelucht ademhalen. Na een domme handsbal van Brighton bleef Bruno Fernandes in de honderdste minuut vanaf de strafschopstip uiterst koel.

Vreugde bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek valt in blessuretijd in

Donny van de Beek viel pas in de blessuretijd bij een 1-2-stand in bij United. Joël Veltman bleef op de bank bij Brighton. Beiden kwamen deze zomer over van Ajax en wachten nog op hun basisdebuut in de Premier League, maar verschenen al wel aan de aftrap in de League Cup.

United herstelde zich met de eerste competitiezege van het seizoen ternauwernood van de domper van vorige week tegen Crystal Palace (1-3-nederlaag). Van de Beek was toen verantwoordelijk voor de goal van United, maar dat resulteerde tegen Brighton dus niet in een basisplaats.

Everton veroverde zaterdag de koppositie in de Premier League. De equipe van manager Carlo Ancelotti won tegen Crystal Palace ook de derde wedstrijd (1-2) door doelpunten van Dominic Calvert-Lewin en Richarlison (strafschop). Cheikhou Kouyaté scoorde tussendoor voor Palace.

Bij Burnley bleef Erik Pieters de hele wedstrijd op de bank tegen Southampton (0-1). Danny Ings kroonde zich tot matchwinner door al na vijf minuten de enige treffer te maken.

