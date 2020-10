Ronald Koeman vindt dat er een te eenzijdig beeld in de Spaanse media is geschetst over het vertrek van Luis Suárez bij FC Barcelona. De trainer heeft het gevoel dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor diens afscheid bij de Catalanen.

Koeman belde Suárez onlangs op om hem te kennen te geven dat zijn perspectief was vertroebeld in Camp Nou. Volgens de oud-bondscoach van het Nederlands elftal deed hij dat na overleg met de directie, die de selectie na een desastreus afgelopen seizoen wil verjongen.

"Het lijkt nu dat ik de slechterik ben geweest in deze film en zo is het niet. Ik heb hem in ons telefoongesprek veel respect getoond en hem verteld dat het misschien lastig zou worden om veel te spelen, maar dat als hij zou blijven, hij deel uit zou maken van de selectie", zei Koeman zaterdag op een persconferentie.

"Dit is niet alleen mijn beslissing geweest. Voordat ik hier tekende, dacht de club ook al na over bepaalde dingen en ik heb geprobeerd die gedachtes te steunen. Luis en ik hebben open over de toekomst gepraat. Hij had de kans om naar Atlético te gaan en ik wens hem al het geluk van de wereld toe."

'Het is normaal dat Messi het vervelend vindt'

Niet iedereen was blij met de transfer van Suárez. Sterspeler Lionel Messi haalde vrijdag op Instagram uit naar de leiding van FC Barcelona. "Het is onterecht dat je er op deze manier uit wordt gegooid, maar de waarheid is dat ik op het punt ben dat ik me nergens meer over verbaas", schreef hij onder meer.

Koeman maakte zich niet echt druk over die verbale uitspatting. "Het is normaal dat hij het vervelend vindt dat een vriend is vertrokken, maar ik heb geen twijfels over Messi. Hij haalt in de trainingen een ontzettend hoog niveau en ik heb er vertrouwen in dat hij dat ook laat zien in de wedstrijden."

FC Barcelona begint zondag aan La Liga met een thuisduel met Villarreal. De ploeg won in de voorbereiding onder leiding van Koeman, die Quique Setién in augustus opvolgde na de 2-8-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League, alle drie de oefenwedstrijden.

