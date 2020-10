De vreugde bij FC Twente was vrijdagavond groot na de 3-1-zege op FC Groningen, maar na afloop ging het vooral over het afgekeurde doelpunt van Václav Cerný. Scheidsrechter Sander van der Eijk stelt dat hij en de VAR vrijdagavond ondanks de curieuze situatie volgens de regels hebben gehandeld.

Cerný leek FC Twente aan het begin van de eerste helft op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd afgekeurd na een vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, die buitenspel constateerde. Uit de beelden bleek echter dat de Tsjechische aanvaller op één lijn stond met zijn directe tegenstander.

De videoscheidsrechter, die sinds dit seizoen over nauwkeurige 2D- en 3D-lijnen beschikt om buitenspel te bepalen, keek minutenlang naar de situatie. VAR Allard Lindhout besloot uiteindelijk niet in te grijpen, waardoor er een definitieve streep door de goal van de 22-jarige Cerný ging.

"De VAR in Zeist kijkt of de genomen beslissing goed of duidelijk fout is. Als beide buitenspellijnen elkaar raken, dan is het too close to call. In dat geval is de beslissing op het veld leidend", verklaarde 'veldscheidsrechter' Van der Eijk de gang van zaken in de Grolsch Veste tegen FOX Sports.

Cerný: 'Ik ga niet klagen, maar dit is wel apart'

Dat betekent dus ook dat het doelpunt van Cerný gewoon geldig was geweest als de assistent-scheidsrechter niet had gevlagd. "Gevoelsmatig snap ik dat het nadelig is voor de aanvallende partij, maar de afspraak staat zoals die is: de beslissing in het veld is leidend", aldus Van der Eijk.

De afgekeurde treffer deed FC Twente uiteindelijk geen pijn, want Cerný scoorde in de 23e minuut alsnog en de thuisploeg won uiteindelijk met 3-1. "Ik heb gescoord, een assist gegeven en we hebben gewonnen. Daarom ga ik niet klagen nu, maar dit is wel apart", zei Cerný na afloop zelf over zijn afgekeurde goal.

FC Twente mag zich door de overwinning op FC Groningen voorlopig koploper noemen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans, die het seizoen begon met een zege op Fortuna Sittard en een gelijkspel tegen Feyenoord, staat nu op zeven punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie