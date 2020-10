Eintracht Frankfurt heeft vrijdagavond mede dankzij een doelpunt van Bas Dost de eerste zege geboekt in dit Bundesliga-seizoen. De club uit Frankfurt was met 1-3 te sterk voor Hertha BSC.

De 31-jarige Dost, die net als bij de seizoensstart vorige week een basisplaats kreeg van trainer Adi Hütter, maakte in de 37e minuut de 0-2 in het Olympia Stadion in Berlijn. De Nederlandse spits kopte een voorzet van de Japanner Daichi Kamada binnen. De 0-1 was een benutte penalty van de Portugees André Silva.

In de tweede helft was Kamada ook aangever bij de 0-3 van Sebastian Rode, waarna het door een eigen doelpunt van de Oostenrijkse Frankfurt-verdediger Martin Hinteregger 1-3 werd.

Dost werd in de 66e minuut, bij een 0-2-stand, gewisseld. Bij Hertha mocht Deyovaisio Zeefuik halverwege invallen en vlak voor tijd kwam Daishawn Redan in het veld, terwijl Karim Rekik negentig minuten op de bank bleef. De geblesseerde Javairô Dilrosun, die behoort tot de voorselectie van het Nederlands elftal, ontbrak.

Door de overwinning is Eintracht in ieder geval voor dag koploper van de Bundesliga met vier punten uit twee wedstrijden. Hertha is met drie punten terug te vinden in de subtop.

