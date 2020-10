FC Twente gaat in ieder geval voor één dag aan kop in de Eredivisie. De Tukkers waren vrijdagavond voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor FC Groningen, dat in verdedigend opzicht een aantal keren stevig in de fout ging.

Václav Cerný opende halverwege de eerste helft de score voor Twente. Tien minuten eerder kwam de aanvaller ook al tot scoren, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Een kwartier na de openingsgoal verdubbelde Danilo de marge. Ahmed El Messaoudi bracht de spanning vroeg in de tweede helft terug met de aansluitingstreffer, maar in de slotfase besliste invaller Alexander Jeremejeff de wedstrijd.

Dankzij de overwinning gaat Twente met zeven punten uit drie wedstrijden aan kop. De ploeg van coach Ron Jans heeft één punt voorsprong op sc Heerenveen, Ajax, PSV en Vitesse, die alle vier later dit weekend nog in actie komen. Groningen staat met drie punten in de middenmoot.

Danilo viert het tweede doelpunt van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

VAR keurt treffer Cerný af

In De Grolsch Veste vond Twente bij de eerste grote kans meteen het doel. Nadat Wessel Dammers de bal knullig inleverde, tikte Cerný van dichtbij binnen. De treffer werd echter na minutenlang beraad door de VAR geannuleerd wegens buitenspel, al leken de beelden op een geldig doelpunt te wijzen.

In de 22e minuut bracht Cerný zijn ploeg wel op voorsprong. Ook hierbij verspeelde Dammers de bal, waarna Danilo op het Groningse doel afstormde en Cerný de gelegenheid gaf om te scoren. De Tsjech passeerde doelman Sergio Padt met een schot in de verre hoek.

Groningen ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar doelman Joël Drommel hield met enkele fraaie reddingen zowel Jørgen Strand Larsen als Dammers van scoren af. In de 37e minuut was het aan de andere kant wel raak. Padt trapte bal zomaar in de voeten van een Twente-speler, waarna Danilo een voorzet van Cerný binnentikte.

Ahmed El Messaoudi maakte de aansluitingstreffer voor FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Groningen brengt spanning kort na rust terug

Na rust boden de bezoekers een stuk meer tegenstand en dat leverde al snel de aansluitingstreffer op. El Messaoudi kopte raak uit een afgemeten voorzet van Bart van Hintum en bracht de spanning terug.

Groningen had in de tweede helft veel meer grip op het spel van Twente, maar het elftal van coach Danny Buijs slaagde er nauwelijks in om gevaar te stichten. Queensy Menig deed dat in de slotfase wel namens de thuisploeg, maar zijn schot belandde via de handen van Padt op de lat.

Een minuut later zorgde Jeremejeff wel voor de beslissing door uit een corner hard tegen Padt aan te koppen. De keeper grabbelde vervolgens naar de bal, maar kreeg die pas achter lijn te pakken. Groningen werd in blessuretijd nog gevaarlijk met een schot op de paal van invaller Remco Balk, maar een goal zat er niet meer in voor de bezoekers.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie