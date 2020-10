Issa Kallon heeft SC Cambuur vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met vier doelpunten aan een 5-2-overwinning op Jong FC Utrecht geholpen. Eerder op de avond pakte Almere City FC de koppositie door Helmond Sport thuis met 2-0 te verslaan.

Cambuur kwam in Leeuwarden dankzij twee treffers van Kallon in de slotfase van de eerste helft op 2-0 tegen Jong

FC Utrecht. Eerst werkte de aanvaller een rebound van een vrije trap op de paal van Mitchel Paulissen binnen en op slag van rust schoot hij de bal in de verre hoek.

Michael Breij breidde de marge kort na rust verder uit, waarna Kallon in de 54e minuut opnieuw trefzeker was door een voorzet van Jamie Jacobs binnen te tikken. In de slotfase maakte Kallon zijn vierde van de wedstrijd door te profiteren van een matige uittrap van doelman Joey Houweling en redden Jeredy Hilterman en Tim Pieters de eer voor Jong Utrecht.

In Flevoland ontsnapte Almere City vlak na rust nog aan een achterstand tegen Helmond Sport, omdat een treffer van Jordy Thomassen werd afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna konden 'De Zwarte Schapen' het verschil maken.

Anass Ahannach viel in de 63e minuut in en stiftte de bal een minuut later over Helmond-doelman Stijn van Gassel heen. Drie minuten daarna schoot verdediger Delvechio Blackson een rebound binnen.

De spelers van Almere City vieren de overwinning op Helmond Sport. (Foto: Pro Shots)

Almere City verdringt NAC van koppositie

Almere City stoot door de overwinning NAC Breda van de eerste plek af en heeft nu één punt meer dan de formatie uit Brabant, die zaterdagavond nog Jong PSV ontvangt. Cambuur bezet op drie punten van de koploper de derde plaats.

FC Dordrecht verliet de laatste plaats door een zege op Jong AZ: 2-0. Nadat Jong AZ-verdediger Fons Gemmel zijn tweede gele kaart kreeg voor het uitdelen van een elleboog, schoot Kevin Jansen de thuisploeg met een droge knal op slag van rust op 1-0. In de slotminuut bepaalde Julius Bliek met een kopbal de eindstand.

TOP Oss is de nieuwe hekkensluiter door een 3-0-nederlaag bij MVV Maastricht. Joeri Schroijen scoorde tweemaal namens de Limburgers, waarvoor Joy-Lance Mickels de eindstand bepaalde. TOP speelde de laatste twintig minuten met tien man door een rode kaart voor Lorenzo Piqué.

