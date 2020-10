De wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden dit weekend met publiek gespeeld, meldt minister-president Mark Rutte vrijdag tijdens een persconferentie.

"Dat is op zich verantwoord als je je aan de afspraken houdt", zei Rutte op de ministerraad over oplopende coronacijfers. "Houd 1,5 meter afstand en houd je mond dicht als er een doelpunt wordt gemaakt. Als je dat allemaal doet, dan is het veilig."

Afgelopen weekend was er al ophef omdat fans bij enkele wedstrijden zich niet aan de richtlijnen houden. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dreigde dat De Kuip voortaan leeg blijft als supporters van Feyenoord nogmaals in de fout zouden gaan.

Clubs zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels in hun stadion. Als de richtlijnen worden overschreden, kan de gemeente besluiten om een stadion dicht te gooien, zoals ook in de horeca zaken gesloten zijn om die reden.

In de Eredivisie staat dit weekend de derde speelronde op het programma. Daarin ontvangt Ajax zaterdagavond Vitesse, gaat PSV zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo en speelt Feyenoord enkele uren eerder in De Kuip tegen ADO Den Haag.

In de Keuken Kampioen Divisie wordt de vijfde speelronde afgewerkt. Vrijdagavond staan er al vier wedstrijden op het programma. Koploper NAC Breda neemt het zaterdag op eigen veld op tegen Jong PSV.

In oktober volgt experiment met meer toeschouwers

Rutte ging ook in op de ophef die ontstond door de duizend fans van Willem II, die zich donderdagavond niet aan de coronamaatregelen hielden op een fanplein tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC (0-4-nederlaag) in de derde voorronde van de Europa League.

"Willem II zat niet in een stadion, maar stond op een veld", aldus Rutte. "Vervolgens wordt de burgemeester verweten dat het is toegestaan, maar de burgemeester heeft zelf gezegd: dat doe ik niet meer en dat laat ik verder aan de gemeente Tilburg."

"Tegen die mensen (op het fanplein, red.) willen ik vooral zeggen: u en ik mogen naar een bepaalde voorstelling kijken in de open lucht en dat wordt toegestaan door de gemeente", vervolgde de premier. "Dan is het toch nog altijd uw en mijn eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we ons aan de afspraken houden."

Vanaf oktober zal er in het Nederlandse betaalde voetbal geëxperimenteerd worden met meer toeschouwers in stadions. Tijdens het experiment hoeven fans in bepaalde vakken geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, mits ze een mondkapje dragen.

