Trainer Roger Schmidt van PSV overweegt om zijn ploeg voor het Eredivisie-duel met Heracles Almelo van zondag op enkele plekken te wijzigen. De Duitser weet daarnaast nog niet of aanwinst Eran Zahavi al mag spelen.

"We hebben een vol speelschema en we moeten goed op de spelers letten. Zondag zijn ze wel weer fit, maar het schema is een uitdaging. We hebben goede spelers op de bank en misschien gaan we wel wat wijzigen", zei Schmidt vrijdag op de persconferentie.

PSV kan zondag in ieder geval geen beroep doen op Maximiliano Romero. De Argentijn viel donderdag in het Europa League-duel met NS Mura (1-5) al vroeg uit met een knieblessure. "Hij wordt op dit moment in het ziekenhuis onderzocht. Daarna kunnen we pas iets zeggen over de ernst van de blessure", zo liet Schmidt weten.

Romero wordt in Almelo mogelijk vervangen door Zahavi. De 33-jarige spits uit Israël werd eerder deze maand overgenomen van Guangzhou R&F, maar Schmidt weet nog niet of hij hem mag gebruiken. "Hij is fit en op dat gebied is hij klaar, maar ik weet niet of alle papieren al rond zijn."

Schmidt sprak over de wedstrijd tegen Heracles van een speciaal duel. "Het wordt een zware wedstrijd, want het is op kunstgras. Het is een voordeel voor clubs die er dagelijks op trainen, maar dat moeten we accepteren."

De aftrap van Heracles Almelo-PSV is zondag om 16.45 uur. Jochem Kamphuis is de scheidsrechter.

