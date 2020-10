Dick Advocaat hoopt dat de fans van Feyenoord zich zondag in het duel met ADO Den Haag aan de coronamaatregelen houden. De ervaren coach is wel van mening dat er bij het overtreden van de regels alleen naar de Rotterdammers is gekeken.

Feyenoord werd op de vingers getikt nadat fans tijdens de Eredivisie-wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Twente (1-1) geen 1,5 meter afstand hielden en tegen de regels in zongen en juichten.

De club gaat daarom tegen ADO extra stewards inzetten en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat er mogelijk minder of zelfs helemaal geen fans meer welkom zijn in De Kuip als de regels opnieuw geschonden worden.

"We hebben geweldige fans en ik vond het nog wel meevallen. De 1,5 meter is heel belangrijk en dat moeten de fans aanhouden, want gezien de tijd waarin we leven is het coronavirus een onzichtbare vijand", zei Advocaat vrijdag op de persconferentie.

"Ik vond het wel heel erg gericht op Feyenoord. Terwijl er de week ervoor bij PEC ook veel geluid was. Het gebeurt overal. Ik vind dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden. Over het gejuich na de 2-1 van PSV tegen FC Emmen is heel weinig gezegd."

Feyenoord-fans hielden zich tegen FC Twente niet voldoende aan de coronamaatregelen. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: Kritiek van Berghuis klopte deels

Na afloop van het duel met FC Twente was er de nodige kritiek op het spel van Feyenoord, ook van aanvoerder Steven Berghuis. Advocaat is echter niet van plan om het roer volledig om te gooien.

"Berghuis was een beetje gefrustreerd. Sommige dingen die hij zei klopten wel. Of hij het zei omdat hij weg wil? Geen idee, dat moet je aan hem vragen", aldus Advocaat. "We proberen ons te verbeteren en we gaan niet direct alles veranderen omdat we een keer gelijkspelen. We zitten voetballend gezien nog in de voorbereiding."

De wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie