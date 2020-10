Willem II heeft vrijdag zijn steun uitgesproken voor de gemeente Tilburg. Donderdag ontstond er veel ophef omdat zo'n duizend fans van de club zich niet aan de coronamaatregelen hielden op een fanplein bij de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC (0-4).

"Wij vinden dat de gemeente de juiste afweging heeft gemaakt om onze supporters op één plek samen te laten komen en te faciliteren. Daarmee wordt voorkomen dat Willem II-supporters zich ongecontroleerd door de binnenstad en daarbuiten gaan begeven", zegt algemeen directeur Martin van Geel op de website van Willem II.

Hij noemt het een "utopie" dat de supporters de eerste Europese thuiswedstrijd sinds vijftien jaar allemaal thuis zouden bekijken. "Daarentegen betreuren wij dat op het plein de coronarichtlijnen niet opgevolgd zijn. Ieder individu moet zijn of haar verantwoordelijkheid daarin nemen."

Eerder op vrijdag legde de Tilburgse burgemeester Theo Weterings de verantwoordelijkheid voor het niet naleven van de regels al bij de fans neer. "De supporters hebben hun eigen gezondheid in gevaar gebracht en die van de mensen om hen heen."

De gemeente Tilburg gaf een vergunning af voor het evenement op het Olympiaplein in de Brabantse stad.

Algemeen directeur Martin van Geel van Willem II. (Foto: Pro Shots)

Thuiswedstrijd tegen Heracles 'uitstekend verlopen'

Willem II is als club alleen verantwoordelijk voor het naleven van coronaregels in het eigen stadion. Daar waren donderdag echter geen toeschouwers welkom.

Van Geel benadrukt dat afgelopen weekend de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (4-0-zege) zonder problemen verliep. "Er waren bijna vierduizend supporters aanwezig. Dat is uitstekend verlopen, mede doordat we weten welke personen in ons stadion aanwezig zijn en we daar controle over hebben."

Van Geel hoopt dat problemen als met het fanplein voorkomen kunnen worden door meer fans in het stadion toe te laten: "Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing voor het voorkomen van dergelijke escalaties."

Politie- en boa-bonden uitten donderdag en vrijdag hun verbijstering over het fanplein. Ook een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vertelt aan NU.nl de gang van zaken te betreuren. "Het is wrang, omdat 1 kilometer verderop zorgmedewerkers er alles aan doen om coronapatiënten beter te maken", aldus de woordvoerder.