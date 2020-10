Eric Gudde heeft vrijdag bij de presentatie van Frank de Boer als bondscoach van Oranje benadrukt dat de KNVB in de zoektocht naar diversiteit heeft gekeken. Volgens de directeur betaald voetbal stond het zeker niet direct vast dat De Boer het zou worden.

Gudde reageerde daarmee op kritiek van de commissie-Mijnals, een groep binnen de KNVB onder leiding van Humberto Tan die zich richt op diversiteit bij de voetbalbond. De commissie is boos over de procedure in de zoektocht naar een bondscoach.

"Het is onze taak om een bondscoach te zoeken die het beste past bij de situatie en het team. Dat betekent een zorgvuldige interne afstemming, wat uitmondt in een klein groepje kandidaten", verdedigde Gudde zich.

Volgens de directeur is er al twee keer gesproken met de commissie-Mijnals. "Er is heel breed en nadrukkelijk gekeken naar trainers met een niet-westerse achtergrond", zei hij over het proces.

"In het hele bedrijf hebben we daar in de afgelopen vier, vijf maanden al successen in geboekt. Dat is een heel zorgvuldig proces geweest. Bij de zoektocht naar een bondscoach gaat het echter vooral om de juiste match en om kwaliteit."

87 De Boer: 'Oranje misschien wel talentvoller dan in 2010'

'Niet chique om te zeggen wie er op shortlist stonden'

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, ging op de persconferentie verder in op de manier waarop de voetbalbond bij De Boer als bondscoach terechtgekomen is.

"We zijn tot een shortlist gekomen van namen waarvan wij denken dat ze in het profiel passen. Ik ga niet in op wie daar wel en wie er niet op stonden, dat vind ik niet chique", zei hij.

"We merkten een enorme gedrevenheid bij Frank en ook dat hij heeft geleerd van zijn misstappen in het buitenland. Hij had een goede zelfreflectie daarop. En we moeten ook zijn geweldige staat van dienst niet vergeten. Hij is een man met heel veel ervaring."

De eerste wedstrijd van De Boer als bondscoach van Oranje is op 7 oktober, wanneer Nederland oefent tegen Mexico. Vier dagen later wacht Bosnië en Herzegovina in de Nations League en drie dagen later volgt een uitduel met Italië.