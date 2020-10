Frank de Boer is trots op zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-trainer van onder meer Ajax voorziet een mooie toekomst met Oranje.

"Ik ben zeer vereerd dat ik hier zit. We hebben een goede spelergroep, een goede staf en ik ben altijd een speler geweest die het hoogste eist. Dat heb ik als coach ook. Ik geloof in een heel mooie toekomst", zei De Boer vrijdag bij zijn presentatie in Zeist.

"Jullie als journalisten en fotografen willen ook dolgraag een EK of WK meemaken en daar als Nederland zo lang mogelijk op meedoen. Met een periode van goede samenwerking kunnen we er iets heel moois van maken. Dat heeft iedereen nodig na twee gemiste toernooien."

Of De Boer topkandidaat voor Oranje was of niet, maakt hem weinig uit. Kritiek op zijn aanstelling laat hem ook koud. "Het interesseert me niet of ik kandidaat één, twee, drie, vier of vijf was. Uiteindelijk is de KNVB bij mij terechtgekomen."

"En je hebt altijd tegenstanders, die hoor je vaak het luidst. Het zijn vaak kleine groepjes die hun stem laten horen, en dat is ook helemaal niet erg. Of ik een bondscoach van het balletje breed ben? Dat slaat niet op mij, als speler was ik de eerste die een bal naar voren gaf."

'Oranje misschien wel talentvoller dan in 2010'

De vijftigjarige De Boer was op het WK van 2010, toen Nederland de finale haalde, assistent van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk. Hij denkt dat Oranje er nu bijna net zo goed voor staat.

"We hadden toen een heel goed team, maar het zit nu ook heel solide in elkaar. En misschien is dit in de breedte wel een talentvollere groep. Er komt zo veel talent aan, dat is mooi om te zien. Het is fantastisch voor mij en het Nederlands voetbal", zei hij.

"We hoeven voor niemand bang te zijn, al is het niet zo dat we even fluitend Europees kampioen of wereldkampioen worden. Het zal lastig genoeg worden."

De eerste wedstrijd van De Boer als bondscoach van Oranje is op 7 oktober, wanneer Nederland tegen Mexico oefent. Vier dagen later wacht Bosnië en Herzegovina in de Nations League en drie dagen daarna volgt een uitduel met Italië.