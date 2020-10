Lionel Messi heeft vrijdag op Instagram afscheid genomen van zijn ploeggenoot en goede vriend Luis Suárez. De FC Barcelona-vedette sneert in zijn bericht naar de clubleiding, waarmee hij een flink vertroebelde relatie heeft.

Onlangs werd bekend dat voor Suárez geen plek meer is bij Barcelona, dat met trainer Ronald Koeman aan een nieuwe ploeg wil bouwen. De Uruguayaanse aanvaller tekende donderdag bij Atlético Madrid.

"Ik had me al op je vertrek ingesteld, maar besefte het vandaag pas echt toen ik de kleedkamer binnenkwam. Het wordt moeilijk om niet alles meer met je te kunnen delen. We gaan je enorm missen", schrijft Messi.

"Er zijn zoveel momenten die we nooit zullen vergeten. Het wordt raar om je in een ander shirt te zien en nog vreemder om je weer tegen te komen op het veld. Je had als een van de belangrijkste spelers in de clubgeschiedenis een groots afscheid verdiend."

Hij sluit af met een sneer naar de clubleiding. "Het is onterecht dat je er op deze manier uit wordt gegooid, maar de waarheid is dat ik op het punt ben dat ik me nergens meer over verbaas."

De 33-jarige Messi is al langer ontevreden over het bewind bij Barcelona. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar zei vorige maand nog te willen vertrekken, maar draaide bij en blijft de club waarvoor hij al zijn hele carrière speelt toch trouw.