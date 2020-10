Houssin Bezzai is het oneens met de kritiek op de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De programmamanager racisme en discriminatie van de KNVB vindt niet dat de bond een kans heeft laten liggen door geen bondscoach van kleur aan te stellen.

"Diversiteit weegt mee, maar de vijver waaruit je vist is niet zo groot", stelt de oud-voetballer in een interview met NU.nl. "Er zijn weinig mensen die deze rol kunnen vervullen."

De commissie Mijnals, die diversiteit binnen de KNVB moet bevorderen, haalde eerder deze week bij monde van voorzitter Humberto Tan stevig uit naar de bond. De commissie zei zich "bedonderd" te voelen en vindt het onvoorstelbaar dat de KNVB niet eens het gesprek is aangegaan met een kandidaat met een migratieachtergrond.

Bezzai, die zelf overigens niet bij de aanstelling van De Boer betrokken was, ziet dat dus anders. "Mocht in de toekomst weer iemand van kleur bondscoach worden, dan is dat een mooie stap. Daar zijn we ons echt wel van bewust, maar je moet ook iemand hebben die in het totaalplaatje past. Het is geen onwil, want ik ben uiteindelijk ook aangesteld", aldus de in Marokko geboren Bezzai, die begin deze eeuw in de Eredivisie voor Sparta speelde.

53 De Boer: 'Van Gaal zei me dat ik een goede bondscoach zou zijn'

App in aantocht om racisme te melden

De programmamanager discriminatie en racisme, die in maart door de voetbalbond werd aangesteld, is momenteel onder meer druk met de eerder aangekondigde app waarmee mensen straks racisme rond voetbalwedstrijden kunnen melden. "Binnen een paar weken hopen we een eerste test uit te voeren en voor het einde van 2020 is de app beschikbaar."

De focus ligt daarbij net zoveel op het amateurvoetbal als het betaald voetbal, schetst hij. "Daar komen bij ons in het weekend ook de meeste meldingen vandaan. Met die app hopen we dat juist de mensen op die velden het makkelijker en sneller bij ons gaan melden. Dat kan trouwens ook anoniem."