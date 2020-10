Javi Martínez maakte donderdag de winnende goal in wat mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Bayern München was. De 32-jarige Spanjaard besliste de wedstrijd om de Europese Super Cup in Boedapest tegen Sevilla (2-1) met een rake kopbal.

De verwachting in Duitsland en Spanje is dat Martínez nog deze transferperiode terugkeert naar Athletic Club, de club waarvan Bayern hem acht jaar geleden overnam.

"Nu wil ik eerst de winst van de Super Cup vieren met mijn teamgenoten", zei Martínez tegen Kicker toen hem gevraagd werd naar de mogelijke transfer. "En als ik er zondag tegen Hoffenheim nog bij ben, dan zal ik weer alles geven voor deze ploeg."

Martínez had vorig seizoen slechts zes keer een basisplaats in de Bundesliga. Tegen Sevilla kwam hij pas in de 99e minuut in het veld, om 5 minuten later het beslissende doelpunt te maken. "Ik probeer gewoon altijd alles te geven als ik op het veld sta. Ook al is dat maar vijftien minuten."

Javi Martínez na zijn treffer in de Super Cup van 2013 tegen Chelsea. (Foto: Getty Images)

Martínez had ook in 2013 heldenrol in Super Cup

In 2013 hielp Martínez Bayern ook al aan de Super Cup, door in de blessuretijd van de verlenging de 2-2 te maken tegen Chelsea. De Duitsers wonnen vervolgens de penaltyserie.

Thomas Müller, die al die jaren met hem samenspeelde bij Bayern, noemde Martínez daarom donderdag "Mister Super Cup". "Met zijn kopballen is hij echt een wapen voor ons", zei Müller over de Spanjaard die maar weinig scoorde in zijn carrière.

Tijdens zijn jaren in München werd Martínez vaak geplaagd door blessures. "Daardoor kan hij nu niet meer elke drie dagen tot het uiterste gaan", zei Müller. "Dat heeft hem wel pijn gedaan."

"Maar als hij meedeed, heeft Javi altijd alles gegeven. Ik vind dat hij deze club veel gebracht heeft."

Flick: 'Kan altijd op Javi rekenen'

Hoewel Hansi Flick maar zelden een beroep doet op Martínez, is de trainer lovend over de verdediger. "Ik kan altijd op hem rekenen en met zijn ervaring en mentaliteit is hij van grote waarde."

"Het is nu aan hemzelf om te bepalen hoe zijn toekomst eruitziet."