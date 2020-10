In de aanloop naar het Europa League-duel tussen FK Shkëndija en Tottenham Hotspur (1-3) in Noord-Macedonië deed zich donderdag een bijzonder incident voor. De doelen bleken te laag, waarna ze op voorspraak van José Mourinho werden vervangen.

"Het was een grappige situatie. Onze keepers kwamen naar me toe om te zeggen dat het doel te klein was. Toen ben ik zelf gaan kijken en het klopte", zei Spurs-manager Mourinho na de wedstrijd.

"De keepers staan uren in het doel, dus ze merken het direct als de afmetingen niet kloppen. Ik ben geen keeper, maar had ook gelijk door dat er iets mis was toen ik in het doel stond en mijn armen spreidde."

Mourinho haalde UEFA-officials erbij in de Todor Proeski Arena, die constateerden dat de lat van beide doelen 5 centimeter te laag lag. "Uiteraard hebben we er toen op aangedrongen om doelen van de juiste afmetingen te laten plaatsen", aldus de Portugees.

Met doelen van het juiste formaat won Tottenham de wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League met 1-3. Na de openingstreffer van Erik Lamela kwam Shkëndija nog langszij, maar Son Heung-min en invaller Harry Kane stelden de zege veilig.

"Het doelpunt van Harry was beslissend, al hadden we de wedstrijd eigenlijk in de eerste helft al moeten beslissen", aldus Mourinho. "In de tweede helft maakten de invallers het verschil."

'Ik dacht dat ik gegroeid was, maar het doel bleek 5 centimeter te laag', schrijft José Mourinho bij een foto. (Foto: Instagram/José Mourinho)

