Willem II beleefde donderdag een pijnlijke Europese avond tegen Rangers FC. De Tilburgers merkten dat ze in eigen stadion gelijkwaardig waren aan de Schotse topclub, maar verloren de wedstrijd in de derde Europa League-voorronde met 0-4.

"Het was een mooi avontuur, maar het heeft te kort geduurd. We hoefden voetballend niet onder te doen voor Rangers, maar in de afwerking hebben we het niet goed genoeg gedaan", concludeerde trainer Adrie Koster voor de camera van RTL 7.

Willem II kreeg inderdaad kansen, maar stond bij rust al met 0-2 achter tegen een efficiënt Rangers. In de tweede helft lieten de Tilburgers opnieuw kansen liggen en was het wederom de tegenstander die toesloeg.

Aanvoerder Jordens Peters was het eens met trainer Koster. "We hebben een lesje in effectiviteit gehad. Gezien de honderdprocentkansen hadden we zelfs kunnen winnen", zei hij tegen FOX Sports.

"Maar het lastige is: als je 0-4 verliest, welk recht van spreken heb je dan? Uiteindelijk gaat het om winnen. Voetbal gaat ook om stabiliteit, geen foutjes maken, degelijk zijn en effectief zijn."

De avond verliep voor Willem II op meerdere fronten teleurstellend, want op een plein in de stad kwam een grote groep supporters samen om de wedstrijd te bekijken, waarbij de coronaregels werden overtreden.

