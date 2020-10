PSV-coach Roger Schmidt maakt zich ernstige zorgen over de blessure van Maximiliano Romero. De Argentijn viel donderdag in de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen het Sloveense NS Mura in de derde voorronde van de Europa League al vroeg uit.

"We hopen dat het geen hele zware blessure is, maar ik ben wel ongerust", zei Schmidt na afloop van de wedstrijd op de persconferentie. "Het is heel verdrietig voor Maxi en ons dat hij zo vroeg uitviel."

Romero maakte in Slovenië zijn basisdebuut voor PSV, maar hij moest al na elf minuten met een knieblessure naar de kant. Volgens Schmidt verdiende de 21-jarige aanvaller, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield, het om aan de aftrap te verschijnen.

"Hij was in goede conditie en heeft keihard gewerkt voor deze kans. Tijdens trainingen heeft hij dit afgedwongen", aldus de Duitser. "Hij begon ook heel goed aan de wedstrijd. Ik zag een scherpe Maxi, maar helaas viel hij snel uit."

PSV viert de openingstreffer van Donyell Malen. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben blij dat we gefocust bleven'

Ondanks de blessure van Romero, die vrijdag in het ziekenhuis in Eindhoven wordt onderzocht, boekte PSV een ruime overwinning op Mura. De Slovenen herstelden het evenwicht nog wel na de openingstreffer van Donyell Malen, maar ze konden het de Eindhovenaren daarna niet meer lastig maken.

Mauro Júnior bracht PSV na de gelijkmaker van Mura snel weer op voorsprong, waarna de bezoekers de plek in de play-offs voor de Europa League in de tweede helft veiligstelden via twee treffers van Cody Gakpo en een doelpunt van Malen.

"We waren goed voorbereid en ik ben blij dat we gefocust bleven", blikte Schmidt terug. "Ook na de 1-1 gaven we niet op. Ik denk dat we daarna goed gespeeld hebben en weinig twijfels hebben getoond. Aan het einde hebben we de score nog flink uitgebreid."

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League